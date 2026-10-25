Τραγωδία στην Ελλάδα: Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά: Ένας νεκρός, άλλα δύο άτομα δεν έχουν ανασυρθεί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 45χρονος άνδρας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό των άλλων δύο επιβαινόντων, ηλικίας 82 και 79 ετών, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ανασυρθεί.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή σκάφους του Λιμενικού Σώματος και κλιμακίου της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών.

Στις προσπάθειες συνδράμουν επίσης ιδιωτικά σκάφη και σκάφος της Πλοηγικής Υπηρεσίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τους δύο ηλικιωμένους, με την αγωνία για την τύχη τους να εντείνεται.

Πηγή: protothema.gr