Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της

 26.10.2026 - 07:26
Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαχαιροφορία, παράνομη κατοχή επιθετικού οργάνου, μέθη και ανησυχία, διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλαβης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 857 οχήματα και ελέγχθηκαν 1.078 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 30 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 426  καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 254 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 15 οχήματα. Επίσης διενεργήθηκαν 120 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν τρεις καταγγελίες, καθώς και οκτώ προκαταρκτικοί έλεγχοι νάρκοτεστ με δύο θετικά αποτελέσματα.  

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία για αποκοπή ρεύματος σε οικογένεια με παιδί με ειδικές ανάγκες - «Έπρεπε να ντρέπονται»
Τι άλλο θα δούμε: Φόρτωσε το όχημα του με υλικά οικοδομής στη Λεμεσό αλλά την «πάτησε» γιατί υπήρχαν άτομα στο χώρο – Δείτε βίντεο
VIDEO: Συναγερμός για τα Botox parties στην Κύπρο – Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και τα Boys parties – Τι περιλαμβάνουν
«Έφυγε» στα 68 της η Σπυρούλλα Χ"Γιαγκου: Πότε θα τελεστεί το τελευταίο αντίο - Η επιθυμία της οικογένειας
Τι αλλάζει στις γειτονιές της Λευκωσίας Τα έργα στους δρόμους, η αφόρητη κίνηση και τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πού κρύβεται ο μεγάλος κίνδυνος της αλλαγής ώρας – Ένας καθηγητής εξηγεί

 26.10.2026 - 07:22
Επόμενο άρθρο

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη με οκτώ καταθέσεις, τα ανοιχτά αιτήματα για εκταφές και νέους μάρτυρες

 26.10.2026 - 07:31
LIVE: Στραμμένα στον ΔΗΣΥ τα βλέμματα - Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

LIVE: Στραμμένα στον ΔΗΣΥ τα βλέμματα - Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων στον Δημοκρατικό Συναγερμό (ΔΗΣΥ), με τα ονόματα του Αβέρωφ Νεοφύτου και του Γιώργου Παμπορίδη να συγκεντρώνουν τα βλέμματα. Δείτε live τις εξελίξεις στο ThemaOnline 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

LIVE: Στραμμένα στον ΔΗΣΥ τα βλέμματα - Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

LIVE: Στραμμένα στον ΔΗΣΥ τα βλέμματα - Υποβάλλονται οι υποψηφιότητες

  •  26.10.2026 - 11:09
VIDEO: Οι αποκαλύψεις Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και ΔΗΣΥ - «Είμαι περήφανος Συναγερμικός» - Τι είπε για Αβέρωφ και Αννίτα

VIDEO: Οι αποκαλύψεις Χριστοδουλίδη για Κυπριακό και ΔΗΣΥ - «Είμαι περήφανος Συναγερμικός» - Τι είπε για Αβέρωφ και Αννίτα

  •  26.10.2026 - 09:39
Ολγκίν: «Βρισκόμαστε μακριά από μία συμφωνία, δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση»

Ολγκίν: «Βρισκόμαστε μακριά από μία συμφωνία, δεν υπάρχει επαρκής πολιτική βούληση»

  •  26.10.2026 - 10:19
Γ. Σαββίδης: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο – Στόχος η αποτελεσματική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος»

Γ. Σαββίδης: «Ενισχύεται ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Κύπρο – Στόχος η αποτελεσματική καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος»

  •  26.10.2026 - 10:53
VIDEO: Σοβαρή καταγγελία για αποκοπή ρεύματος σε οικογένεια με παιδί με ειδικές ανάγκες - «Έπρεπε να ντρέπονται»

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία για αποκοπή ρεύματος σε οικογένεια με παιδί με ειδικές ανάγκες - «Έπρεπε να ντρέπονται»

  •  26.10.2026 - 10:19
Απίστευτες εικόνες στα Πλατάνια: Έκαναν τον κατασκηνωτικό χώρο σκουπιδότοπο - Έληξε η προθεσμία, γέμισε ο χώρος από καναπέδες μέχρι... ψυγεία - Δείτε βίντεο

Απίστευτες εικόνες στα Πλατάνια: Έκαναν τον κατασκηνωτικό χώρο σκουπιδότοπο - Έληξε η προθεσμία, γέμισε ο χώρος από καναπέδες μέχρι... ψυγεία - Δείτε βίντεο

  •  26.10.2026 - 09:14
VIDEO - Δίνει μάχη για τη ζωή της η 54χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο

VIDEO - Δίνει μάχη για τη ζωή της η 54χρονη που παρασύρθηκε από όχημα στην Πάφο

  •  26.10.2026 - 08:26
VIDEO: Συναγερμός για τα Botox parties στην Κύπρο – Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και τα Boys parties – Τι περιλαμβάνουν

VIDEO: Συναγερμός για τα Botox parties στην Κύπρο – Τώρα κάνουν την εμφάνισή τους και τα Boys parties – Τι περιλαμβάνουν

  •  26.10.2026 - 08:59

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα