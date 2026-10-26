«Κοπέλα μου, μπράβο σου»: Η συνάντηση του Προύντζου σε βάπτιση που έγινε αφορμή για μια συγκινητική ανάρτηση

Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χαράλαμπος Προύντζος περιέγραψε τη στιγμή που συνάντησε την κοπέλα, την οποία γνωρίζει προσωπικά, να εργάζεται σε βάπτιση.

«Σήμερα πήγα σε μια βάπτιση και είδα μια κοπέλα που γνωρίζω να εργάζεται εκεί ως γκαρσόνι. Η κοπέλα έχει και πρωινή δουλειά σε οργανισμό με κύρος», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, όταν τη χαιρέτησε, εκείνη αισθάνθηκε την ανάγκη να δικαιολογήσει τη δεύτερη εργασία της.

«Όταν τη χαιρέτησα μου είπε σχεδόν απολογούμενη “καμία δουλειά δεν είναι ντροπή”», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Όχι απλά δεν είναι ντροπή, είναι καμάρι»

Η απάντηση του Δημάρχου ήταν άμεση, με τον ίδιο να εκφράζει τον θαυμασμό του για την εργατικότητα της γυναίκας.

«Της είπα “κοπέλα μου μπράβο σου. Όχι απλά δεν είναι ντροπή, είναι καμάρι και σου αξίζουν συγχαρητήρια”», ανέφερε.

Ο κ. Προύντζος στάθηκε ιδιαίτερα στην κοινωνική πίεση που, όπως υποστηρίζει, αισθάνονται άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται περισσότερο για να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

«Δεν φτάνει που τόσος κόσμος πιέζεται οικονομικά, νιώθουν και την κοινωνική πίεση ότι η δουλειά απλά “δεν είναι ντροπή”», σημείωσε.

«Η σκλαβιά μιας ψεύτικης τελειότητας»

Συνεχίζοντας, ο Δήμαρχος Λευκωσίας άσκησε κριτική στην ανάγκη διατήρησης μιας ιδανικής δημόσιας εικόνας, την οποία χαρακτήρισε ως «σκλαβιά».

«Η σκλαβιά της σύγχρονης εικόνας μιας ψεύτικης τελειότητας. Μιας σκλαβιάς που πρέπει επιτέλους να πετάξουμε από πάνω μας τινάζοντας τη χρυσόσκονη», έγραψε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις προηγούμενες γενιές Κυπρίων, συνδέοντας την πρόοδο του τόπου με την εργατικότητα και τις θυσίες τους.

«Αν αυτός ο τόπος πήγε μπροστά, είναι επειδή γενιές Κυπρίων δούλευαν και δύο και τρεις δουλειές για να προσφέρουν το καλύτερο στο σπίτι και στην οικογένειά τους», υπογράμμισε.

«Μακάρι να ήταν όλοι σαν εσένα»

Ο Χαράλαμπος Προύντζος ολοκλήρωσε την ανάρτησή του με ένα θερμό μήνυμα προς τη γυναίκα που συνάντησε, αλλά και προς όσους εργάζονται σκληρά για να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

«Γι’ αυτό ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ ΚΟΠΕΛΑ ΜΟΥ. Μακάρι να ήταν όλοι σαν εσένα και σαν πολλούς που ξεθεώνονται στη δουλειά παλεύοντας για το καλύτερο», κατέληξε.

Δείτε την ανάρτηση: