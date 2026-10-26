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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Κυπριακό, σφετερισμός περιουσιών, ενέργεια και ανισότητες στο επίκεντρο

 26.10.2026 - 08:24
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Κυπριακό, σφετερισμός περιουσιών, ενέργεια και ανισότητες στο επίκεντρο

Οι δηλώσεις στην 'Α' της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο Μαρία Ανχελα Ολκίν, οι διώξεις για σφετερισμό ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα, η υπογραφή σήμερα της σύμβασης ΕΝΙ-Κυβέρνησης για έργα υποδομής στο κοίτασμα Κρόνος και οι εισοδηματικές ανισότητες στην Κύπρο είναι ορισμένα από τα θέματα που προβάλλουν στα πρωτοσέλιδά τους οι εφημερίδες τη Δευτέρα.

Η "Aλήθεια" προβάλλει στο κύριο της θέμα δηλώσεις της Προσωπικής Απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, στην εφημερίδα με τίτλο "Πολύ μακριά και πολύ κοντά σε μία συμφωνία" και γράφει ότι ελπίζει σε συμβιβασμό για τις πρωτοβουλίες στην τριμερή της 9ης Νοεμβρίου. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει ότι είναι άγνωστο το πότε θα εξευρεθούν λύσεις και με ποιο κόστος για τους πολίτες και ότι ούτε φθηνότερο ρεύμα ούτε πλάνο επάρκειας υπάρχει. Γράφει ακόμη ότι η Ευρώπη ζει ημέρες οργής και φλέγονται το Παρίσι, η Βαρκελώνη, τα Τίρανα, η Ρώμη, η Λισαβόνα.

Ο "Πολίτης" στο κύριο του θέμα με τίτλο "Νέες διώξεις για σφετερισμό στα κατεχόμενα" γράφει ότι η πολιτική των διώξεων για τον σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενα συνεχίζεται, με τις διωκτικές αρχές να προετοιμάζουν νέες υποθέσεις. Αναφέρεται ακόμη στα επιδόματα του 2027 και γράφει για κρατική στήριξη σε δύο ταχύτητες. Η εφημερίδα γράφει ακόμη ότι η ετοιμότητα της Κύπρου απέναντι στις αιφνίδιες πλημμύρες τίθεται στο επίκεντρο καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνονται.

"Ο Φιλελεύθερος" με τίτλο "Ενισχύεται το ενεργειακό αποτύπωμα της Κύπρου" γράφει ότι ψήφο εμπιστοσύνης προς τη Λευκωσία αποτελεί η σημερινή υπογραφή της σύμβασης ΕΝΙ- Κυβέρνησης για έργα υποδομής στο κοίτασμα Κρόνος. Η εφημερίδα γράφει ακόμη ότι η Κύπρος είναι 3η από 143 χώρες στην ποινική διερεύνηση, με τους συνδικαλιστές ωστόσο να κρούουν τον κώδωνα και να υποδεικνύουν ότι γερνούν οι ανακριτές. Ο 'Φ' σημειώνει επίσης ότι αυτή θα είναι μια εβδομάδα εξελίξεων για το συνταξιοδοτικό.

Η εφημερίδα "Χαραυγή" υπό τον τίτλο "Πρωταθλήτρια στις ανισότητες η Κύπρος" γράφει ότι στην πρώτη πεντάδα της ΕΕ με τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες βρίσκεται η Κύπρος με την ψαλίδα να ανοίγει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Σε άλλο της θέμα η εφημερίδα γράφει ότι η νοηματική βρίσκει κλειστές πόρτες στη Βουλή, στη Δικαιοσύνη και στις δημόσιες υπηρεσίες και ότι η ΚΥΣΟΑΑ ζητά περισσότερους διερμηνείς και ισότιμη πρόσβαση για όλους. Γράφει επίσης για τη μαρίνα Λάρνακας ότι βρέθηκε νομική διέξοδος και τώρα είναι η ώρα για έργα.

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