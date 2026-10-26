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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

VIDEO: Σοβαρή καταγγελία για αποκοπή ρεύματος σε οικογένεια με παιδί με ειδικές ανάγκες - «Έπρεπε να ντρέπονται»

 26.10.2026 - 10:19
VIDEO: Σοβαρή καταγγελία για αποκοπή ρεύματος σε οικογένεια με παιδί με ειδικές ανάγκες - «Έπρεπε να ντρέπονται»

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με την οποία η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) προχώρησε σε αποκοπή της ηλεκτροδότησης σε οικογένεια που έχει παιδί με ειδικές ανάγκες, το οποίο, όπως αναφέρεται, χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για την επιβίωσή του.

Σύμφωνα με τον χρήστη που προχώρησε στη σχετική ανάρτηση, η οφειλή προς την ΑΗΚ ανερχόταν στα €153, ενώ ο πατέρας είναι λήπτης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Όπως υποστηρίζει ο συντάκτης της ανάρτησης, η ημερομηνία καταβολής του επιδόματος δεν επιτρέπει στον δικαιούχο να εξοφλεί εγκαίρως τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κάλυψη της συγκεκριμένης υποχρέωσης.

Ο ίδιος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για την απόφαση αποκοπής της ηλεκτροδότησης, στρέφοντας τα πυρά του κατά της ΑΗΚ, ενώ παράλληλα επικρίνει τις χρεώσεις που σχετίζονται με τους ρύπους και επιβαρύνουν, όπως αναφέρει, τους λογαριασμούς των καταναλωτών.

Μέχρι στιγμής, από την ανάρτηση δεν προκύπτει εάν η ΑΗΚ έχει τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο περιστατικό ή εάν έχει αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στην οικογένεια.

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