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Ελλάδα: Η συγκλονιστική ιστορία του μικρού Στέφανου που σώθηκε από τις φλόγες και θα παρελάσει σημαιοφόρος την 28η Οκτωβρίου

 26.10.2026 - 10:39
Ελλάδα: Η συγκλονιστική ιστορία του μικρού Στέφανου που σώθηκε από τις φλόγες και θα παρελάσει σημαιοφόρος την 28η Οκτωβρίου

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της φετινής εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου αναμένεται να εκτυλιχθεί στη Γιάννουλη της Λάρισας. Ένα παιδί που πριν από δέκα χρόνια έδινε μάχη για τη ζωή του, έχοντας σωθεί κυριολεκτικά μέσα από τις φλόγες, θα κρατήσει με περηφάνια την ελληνική σημαία στην παρέλαση.

Είναι ο Στέφανος, το αγοράκι που το 2016 είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο με την περιπέτεια της υγείας του.

Σήμερα, έφηβος πια, ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή στιγμή, έχοντας στο πλευρό του τον άνθρωπο που δεν έπαψε ποτέ να αγωνίζεται για εκείνον, τη μητέρα του.

«Καλησπέρα σας, είμαι η μαμά του μικρού Στέφανου που η κ. Παύλου δημοσίευσε την ανάρτησή μου για το ευχαριστώ στον πυροσβέστη που τον έσωσε. Ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ένα ευχάριστο γεγονός που αφορά τον Στέφανο και πιστεύω θα χαρείτε κι εσείς. Ο Στέφανος πηγαίνει στο Ειδικό δημοτικό Γιάννουλης και τώρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου που θα γίνει στη Γιάννουλη θα είναι σημαιοφόρος και θα τον συνοδεύσω εγώ», αναφέρει στο συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του που δημοσίευσε η τοπική ιστοσελίδα onlasissa.gr.

Η συγκλονιστική ιστορία του μικρού Στέφανου από τη Λάρισα που σώθηκε από τις φλόγες και θα παρελάσει σημαιοφόρος την 28η Οκτωβρίου

Το χρονικό της υπόθεσης

Ήταν 23 Νοεμβρίου του 2016 όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας. Η οικογένεια ζούσε τότε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έχοντας στερηθεί ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα. Ένα αναμμένο κερί, που χρησιμοποιούνταν για φωτισμό, προκάλεσε τη φωτιά που λίγο έλειψε να στοιχίσει τη ζωή του μικρού Στέφανου.

Το παιδί, ηλικίας περίπου τεσσάρων ετών τότε, βρισκόταν δεμένο στο καροτσάκι του, όταν οι φλόγες άρχισαν να το περικυκλώνουν. Ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς μπήκε στο φλεγόμενο δωμάτιο, κατάφερε να το απελευθερώσει και το μετέφερε στην αγκαλιά του έξω από το διαμέρισμα. Ο ίδιος υπέστη ελαφρύ έγκαυμα κατά τη διάσωση, ενώ ο Στέφανος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Ακολούθησαν δύσκολες ημέρες στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για την υγεία του. Τα επόμενα χρόνια ο Στέφανος χρειάστηκε επανειλημμένες επεμβάσεις αποκατάστασης και συστηματική θεραπευτική υποστήριξη. Η μητέρα του παρέμεινε δίπλα του σε όλη αυτή τη διαδρομή, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας.

Τον περασμένο Μάιο, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την πυρκαγιά, η ίδια είχε συγκινήσει ξανά τη Λάρισα με μια δημόσια ανάρτηση αφιερωμένη στον πυροσβέστη που έσωσε το παιδί της.

«Σε αυτόν τον άνθρωπο, οφείλω τη ζωή του γιου μου», είχε γράψει, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της στον Ηλία Αρβυθά, με τον οποίο η οικογένεια εξακολουθεί να διατηρεί επαφή.

Πηγή: protothema.gr

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