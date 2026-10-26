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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε ισχύ από σήμερα η νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες στα ανοιχτά της Κύπρου

 26.10.2026 - 11:35
Σε ισχύ από σήμερα η νέα τουρκική NAVTEX για έρευνες στα ανοιχτά της Κύπρου

Σε ισχύ τίθεται σήμερα, 26 Οκτωβρίου, η νέα τουρκική NAVTEX για υποθαλάσσιες έρευνες στα ανοιχτά της Κύπρου, στο πλαίσιο των προετοιμασιών για αγωγό φυσικού αερίου που σχεδιάζει η Άγκυρα από το Αναμούρ προς τα κατεχόμενα. 

Η τουρκική NAVTEX 1049/26 εκδόθηκε στις 23 Οκτωβρίου από τον σταθμό της Αττάλειας και έχει ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Προβλέπει επιστημονικές έρευνες και υποθαλάσσιες εργασίες σε περιοχή που καθορίζεται από 12 γεωγραφικές συντεταγμένες.

Στις εργασίες προβλέπεται να συμμετάσχουν τέσσερα πλοία: τα Denar Pathfinder, Denar Echo, Denar Explorer και Kırıcı.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η νέα NAVTEX σηματοδοτεί τη μετάβαση σε πιο εξειδικευμένη φάση τεχνικών προετοιμασιών για τον αγωγό φυσικού αερίου.

Οι έρευνες αποσκοπούν στη χαρτογράφηση του βυθού, στη γεωτεχνική διερεύνηση και στον καθορισμό της υποθαλάσσιας διαδρομής.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός θα συνδέει το Αναμούρ με τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Τεκνετζίκ, κοντά στην Κερύνεια. Όπως σημειώνεται, προβλέπονται δύο παράλληλοι αγωγοί, συνολικής διαδρομής περίπου 101 χιλιομέτρων, εκ των οποίων τα 97 θα είναι υποθαλάσσια.

Το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruç Reis, το οποίο συμμετείχε στον προηγούμενο κύκλο ερευνών, δεν περιλαμβάνεται στη νέα αναγγελία.

Όπως μεταδίδεται τρία από τα τέσσερα πλοία βρίσκονταν χθες στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το τέταρτο στο Αναμούρ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι και τα τέσσερα πλοία έχουν μετακινηθεί στην περιοχή των προγραμματισμένων ερευνών.

Το θέμα απασχολεί και σήμερα τον τουρκικό Τύπο. Η οικονομική ιστοσελίδα Ekonomim αναπαράγει κυπριακά δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι η Άγκυρα εξέδωσε τη νέα NAVTEX πριν ολοκληρωθεί η ισχύς της προηγούμενης, παρατείνοντας τις προγραμματισμένες έρευνες μέχρι το τέλος του έτους.

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