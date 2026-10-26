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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Χωρίς νομική βάση οι αντιδράσεις της ΕΕ

 26.10.2026 - 18:53
Ερντογάν για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Χωρίς νομική βάση οι αντιδράσεις της ΕΕ

Οι αντιδράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων πλευρών στην επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών δεν έχουν καμία νομική βάση, ισχυρίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (26/10), ο Ρετζέπτ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας μετά την υναδρίαση του υπουργικού του Συμβουλίου.

 

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να αποκομίσει οφέλη εις βάρος κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τόνισε ότι όσοι επιδιώκουν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο οφείλουν να σεβαστούν τη βούληση της Τουρκίας και της Λιβύης, σύμφωνα με το CNN Turk.

«Η πολιτική μας όσον αφορά την Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ σαφής. Δεν προσπαθούμε, ας πούμε, να σκοράρουμε εναντίον κανενός στην Ανατολική Μεσόγειο. Μας ενδιαφέρει μόνο η προστασία της θαλάσσιας μας δικαιοδοσίας, των δικαιωμάτων και των συμφερόντων μας», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Υποστηρίζουμε την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την επίλυσή τους μέσω διαλόγου με όλα τα παράκτια κράτη. Αναμένουμε από όλους τους παράγοντες, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιδείξουν την ίδια εποικοδομητική βούληση», ανέφερε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θεωρεί «ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και της πολιτικής ζωής της χώρας, το γεγονός ότι όσοι μας επέκριναν σφοδρά για το μνημόνιο, διερωτώμενοι “τι δουλειά έχουμε στη Λιβύη”, αναγνωρίζουν πλέον το δίκιο μας», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική, μοναδική μας πυξίδα είναι τα συμφέροντα της Τουρκίας. Ακόμη κι αν χρειαστεί να πληρώσουμε τίμημα, δεν θα διστάσουμε ποτέ να κάνουμε ό,τι είναι σωστό και ωφέλιμο για την Τουρκία και τον τουρκικό λαό», πρόσθεσε.

 

«Επαναλαμβάνω σε όσους προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο ότι περιμένουμε σεβασμό για την κοινή βούληση της χώρας μας και της Λιβύης» είπε ο τούρκος πρόεδρος.

Πηγή: cnn.gr

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