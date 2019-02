Στην παρουσίαση, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με το Chartered Institute for Securities & Investment - CISI, θα παρουσιαστούν και επεξηγηθούν τα διάφορα πιστοποιητικά που θα διδάσκονται στο Alexander College, o τρόπος παρακολούθησης και πιστοποίησης, καθώς και οι διαδικασίες για την εγγραφή των πιστοποιημένων προσώπων στο μητρώο CISI.

Κύριοι ομιλητές:

1. Mr Praneet Shivaprasad, Senior International Manager, CISI.

2. O κ. Πέτρος Φλωρίδης, Chartered FCSI, Πρόεδρος του CISI στην Κύπρο και Regional Governance Advisor Europe & Middle East of World Vision International.

3. Ο κ. Γιάννος Ασσιώτης, ACSI, Μέλος του ΔΣ του CISI Κύπρου και Διευθύνων, Managing Director Grant Thornton Fund Services.

4. Ο κ. Κωνσταντίνος Αριστοφάνους, Διευθυντής του APS.

Στο τέλος των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις προς τους ομιλητές και εκπροσώπους του CISI για τα θέματα που θα παρουσιαστούν.

Η παρουσίαση θα είναι ανοικτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Η είσοδος είναι ελεύθερη και η διάρκεια θα είναι 1 ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το CISI Open Day

Υπενθυμίζεται ότι το CISI αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο επαγγελματικό σώμα για τους εργαζόμενους στον τομέα των Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών & των Επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα τελευταία χρόνια το εκτόπισμα του CISI επεκτάθηκε και στα κυριότερα χρηματοπιστωτικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της κυπριακής αγοράς.

Τα πιστοποιητικά CISI αναγνωρίζονται από το FCA (Το Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου) και από το FSSC (το Financial Services Skills Council του Ηνωμένου Βασιλείου), ως κατάλληλες εξετάσεις για Στελέχη Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), Αναλυτές, Λειτουργούς Συμμόρφωσης, Διαχειριστές Κινδύνου & Κεφαλαίων, Στελέχη Τραπεζών, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, Επενδυτικών Ταμείων, κλπ. Το ALEXANDER PROFESSIONAL STUDIES (APS) έχει εξασφαλίσει την πιστοποίησή του ως Διαπιστευμένος Παροχέας Κατάρτισης από το Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) του Ηνωμένου Βασίλειου.