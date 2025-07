Sport, Κομψή εμφάνιση και υψηλής ποιότητας εξοπλισμός σε ελκυστική τιμή: Τα νέα μοντέλα Taycan και Cayenne Black Edition

Αποκλειστικός σχεδιασμός εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, πρόσθετα χαρακτηριστικά άνεσης

Αυξημένη αυτονομία για τα μοντέλα Taycan Black Edition

Εκτεταμένες επιλογές εξατομίκευσης μέσω της Porsche Exclusive Manufaktur

Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood

Το Taycan προσφέρει επίσης το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης αυτονομίας χάρη σε μεγαλύτερη μπαταρία. Το Taycan Black Edition διατίθεται ως Sport σεντάν και ως Sport Turismo, ενώ το Cayenne Black Edition προσφέρεται ως κλασικό SUV ή ως κομψό SUV Coupé. Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές κινητήρων. Τα μοντέλα θα κάνουν το ντεμπούτο τους στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood στο Ηνωμένο Βασίλειο (10 έως 13 Ιουλίου 2025).

Στουτγάρδη/Goodwood. Οι μαύρες λεπτομέρειες στο εξωτερικό και στο εσωτερικό τονίζουν την Sport και κομψή εμφάνιση των μοντέλων Black Edition. Στο Taycan, το πακέτο Sport Design, τα διακοσμητικά παραθύρων και η ονομασία του μοντέλου στο πίσω μέρος είναι βαμμένα σε γυαλιστερό μαύρο. Οι γυαλιστεροί μαύροι εξωτερικοί καθρέφτες σε συνδυασμό με άλλες βαφές προσφέρονται αποκλειστικά στην έκδοση Black Edition. Η φωτιζόμενη μαύρη λωρίδα φώτων πίσω με το λογότυπο Porsche περιλαμβάνεται επίσης στον βασικό εξοπλισμό. Το μαύρο πακέτο διακοσμητικών εσωτερικού, το πακέτο αποθηκευτικού χώρου και τα φωτιζόμενα μαρσπιέ αλουμινίου σε μαύρο brushed είναι επίσης στάνταρ.

Η μεγαλύτερη μπαταρία Performance Battery Plus, η οποία είναι προαιρετική στα Taycan, Taycan 4 και Taycan 4S, προσφέρεται στάνταρ στα Taycan Black Edition. Η συνολική ενεργειακή χωρητικότητα των 105 kWh ενισχύει τόσο την απόδοση όσο και την αυτονομία (κατά WLTP). Για παράδειγμα, το βασικό Taycan Black Edition Sport σεντάν με ισχύ έως 408 ίππων, προσφέρει αυτονομία έως 668 χιλιόμετρα — 76 χιλιόμετρα ή 12% περισσότερη από το βασικό μοντέλο.

Τα μοντέλα Cayenne διαθέτουν το πακέτο Sport Design, το εξωτερικό πακέτο, τους εξωτερικούς καθρέφτες και το λογότυπο Porsche, καθώς και την ονομασία του μοντέλου στο πίσω μέρος, όλα σε γυαλιστερό μαύρο. Το εσωτερικό ενισχύεται με διακοσμητικά από brushed μαύρο αλουμίνιο.

Η Porsche πρόσθεσε επίσης τα εξής στον στάνταρ εξοπλισμό και για τις δύο σειρές μοντέλων: Lane Change Assist, Surround View με Active Parking Assist, ζάντες 21 ιντσών με έμβλημα Porsche πλήρους χρώματος, φώτα HD Matrix LED (σε σκούρο τόνο στο Cayenne Black Edition), LED προβολείς στις πόρτες με το λογότυπο Porsche, καθίσματα Comfort εμπρός (με ηλεκτρική ρύθμιση 14 κατευθύνσεων και λειτουργία μνήμης) με το λογότυπο Porsche στα προσκέφαλα, σύστημα ήχου BOSE® Surround Sound με Dolby Digital (και Electric Sport Sound στο Taycan), πακέτο αποθηκευτικού χώρου και μαύρη δερμάτινη επένδυση. Το Taycan διαθέτει επίσης αποκλειστικό έμβλημα ‘Black Edition’ στην κεντρική κονσόλα.

Η έκδοση Black Edition δεν περιορίζεται στο μαύρο χρώμα

Παρά την ονομασία "Black Edition", το μαύρο δεν είναι απαραίτητο χρώμα, κατά τη διαμόρφωση αυτών των ειδικών μοντέλων μπορούν να επιλεγούν όλοι οι χρωματισμοί της κατηγορίας Shades. Για το Taycan, αυτές περιλαμβάνουν Jet Black Metallic, Volcano Grey Metallic, Dolomite Silver Metallic και Ice Grey Metallic. Η αντίστοιχη παλέτα για το Cayenne περιλαμβάνει Quartzite Grey Metallic, Dolomite Silver Metallic και Carrara White Metallic.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν χρώμα από τις κατηγορίες Legends, Dreams και Contrasts ή να επωφεληθούν από τα εκτεταμένα προγράμματα εξατομίκευσης Paint to Sample και Paint to Sample Plus. Υπάρχουν επίσης επιλογές για το εσωτερικό, όπως δέρμα σε Slate Grey ή δίχρωμος σχεδιασμός.

Ειδικό πακέτο Black Edition και περαιτέρω εξατομίκευση

Το εκτεταμένο πακέτο Black Edition περιλαμβάνει αποκλειστικά τη σήμανση ‘Black Edition’ στις μπροστινές πόρτες, φωτιζόμενα μαρσπιέ και σετ κλειδιών οχήματος με αντίστοιχη θήκη που φέρει το ίδιο λογότυπο. Τα οχήματα μπορούν να αποκτήσουν μοναδικό χαρακτήρα μέσω του προγράμματος Sonderwunsch. Πολλά στοιχεία του εσωτερικού μπορούν να εξατομικευτούν, όπως τα κλειδιά και η θήκη τους, το διπλής όψης χαλάκι χώρου αποσκευών, τα πατάκια, το δερμάτινο τσαντάκι εγχειριδίου αυτοκινήτου, το καπάκι αποθηκευτικού χώρου στην κεντρική κονσόλα και τα μαρσπιέ.

Οι αντίστοιχες επιλογές για τα Taycan και Cayenne φέρουν την ονομασία Black Edition στο configurator αυτοκινήτων της Porsche και μπορούν να εμφανιστούν σε πραγματικό χρόνο. Η Porsche Exclusive Manufaktur υλοποιεί αυτές τις λεπτομέρειες εξοπλισμού με εξαιρετική προσοχή και άριστη δεξιοτεχνία.

H εταιρεία A.I. Motokinisi Ltd είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος των αυτοκινήτων Porsche στην Κύπρο με εκθεσιακούς χώρους σε Λευκωσία και Λεμεσό.