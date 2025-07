Τύπος είδε στο LIVE του IShowSpeed τη γυναίκα του που υποτίθεται πως ήταν στην Ιταλία για δουλειά - Δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια του LIVE που έκανε ο IShowSpeed την Παρασκευή (11/7), με αφορμή την επίσκεψή του στην Ελλάδα, ένας από τους θαυμαστές του Αμερικανού YouTuber, είδε τη σύζυγό του, η οποία -σύμφωνα με τον ίδιο- του είχε πει ότι θα βρισκόταν στην Ιταλία για επαγγελματικούς λόγους.

one of iShowSpeed’s fans realized their wife was in the background of his Greece stream when she was supposed to be in Italy on a business trip 😭💔 pic.twitter.com/uyMjuPlNyS