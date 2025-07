Οδηγοί ταξί στο Αφγανιστάν νικούν τον καύσωνα με... αυτοσχέδια air condition - Δείτε βίντεο

Στην Κανταχάρ, η θερμοκρασία ξεπερνά συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ τα ενσωματωμένα κλιματιστικά στα οχήματα παρουσιάζουν συχνές βλάβες. «Αυτό δουλεύει καλύτερα από το κλιματιστικό» δήλωσε ο Αμπντούλ Μπαρί στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Το κλιματιστικό δροσίζει μόνο μπροστά. Αυτό απλώνει τον αέρα σε όλο το αυτοκίνητο».



Βίντεο δείχνει τον Μπαρί να τοποθετεί τον αεραγωγό με κολλητική ταινία στο παράθυρο, ενώ ένας άλλος στερεώνει την κατασκευή στην οροφή. Σύμφωνα με το BBC, ο ίδιος αναφέρει ότι χρειάζεται να γεμίζει το σύστημα με νερό δύο φορές τη μέρα.

🇦🇫 VIDEO: Afghanistan taxi drivers turn to handmade coolers to beat the heat



As temperatures soar in southern Afghanistan, taxi drivers in Kandahar have taken to installing handmade cooling systems on their vehicles to beat the heat. pic.twitter.com/CevZEuFooV