Ιταλία: Πεντάχρονο αγόρι εξαφανίστηκε από κάμπινγκ – Έρευνα στο σπίτι μάρτυρα

Ερευνάται ο τελευταίος άνθρωπος που είχε δει τον μικρό Αλέν, έψαξαν το σπίτι του και τον ανέκριναν στο στρατόπεδο των καραμπινιέρων. Φέρεται να υπάρχουν αντιφάσεις στην αφήγησή του. Μια ομάδα δυτών συμμετέχει επίσης στην έρευνα. «Δοκιμάζουμε τα πάντα» λένε οι επικεφαλής στην La Stampa.

Τα βήματά του έχουν ανακατασκευαστεί από τις κάμερες της περιοχής. Ο μικρός είχε φύγει ενώ ο πατέρας του έστηνε τη σκηνή του κάμπινγκ. Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και σκύλων που εξειδικεύονται στις εξαφανίσεις ανθρώπων.

Το αγοράκι, 5 ετών, γεννήθηκε στο Τορίνο από οικογένεια Φιλιππινέζων που εργάζεται στην πρωτεύουσα. Η οικογένεια είχε φθάσει για διακοπές στη Λάτε πριν από λίγες ημέρες μαζί με άλλες ασιατικές οικογένειες.

In corso dalla serata di ieri le ricerche di un bambino di 5 anni disperso nella zona Latte, in un campeggio a Ventimiglia (IM). Sul posto #vigilidelfuoco con squadre cinofili, esperti in topografia, piloti di droni ed elicottero Drago [#12luglio 8:30] pic.twitter.com/09EgCmFcDl