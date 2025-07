Air India: Το μοιραίο λάθος πίσω από την συντριβή του Dreamliner - Κόπηκε η παροχή καυσίμων στους κινητήρες - Πανικός στο κόκπιτ, ο ένας πιλότος ρωτούσε τον άλλον γιατί το έκανε

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB), η παροχή καυσίμων προς τους κινητήρες του αεροσκάφους φαίνεται να διακόπηκε λίγα λεπτά μετά την απογείωση, οδηγώντας το σε τραγική πτώση.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, σύμφωνα με διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και τηλεοπτικά δίκτυα, όπως το Reuters και το Sky News, οι διακόπτες παροχής καυσίμου των δύο κινητήρων μετακινήθηκαν από τη θέση λειτουργίας (RUN) στη θέση διακοπής (CUTOFF) ο ένας μετά τον άλλον, μέσα σε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι στροφές των κινητήρων να μειωθούν απότομα, αφού έπαψαν να τροφοδοτούνται με καύσιμο.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στο πιλοτήριο, όπως προκύπτει από την ηχητική καταγραφή των διαλόγων στο κόκπιτ. Ο ένας από τους δύο πιλότους ρωτούσε τον άλλον γιατί «έκοψε» την παροχή καυσίμου, για να λάβει την απάντηση πως δεν το έκανε εκείνος.

BREAKING: A preliminary report by Indian aviation accident investigators said the fatal Air India crash that killed 260 people in Ahmedabad last month showed the plane engines' fuel switches shifting from run to cutoff within seconds of each other https://t.co/fZsyw6f11S pic.twitter.com/8WEyw7fAgP

Παρά την προσπάθεια να θέσουν σε λειτουργία εκ νέου τουλάχιστον έναν κινητήρα, το αεροπλάνο δεν κατάφερε να ανακτήσει την απαιτούμενη ώση και έχασε ύψος, με ταχύτητα που δεν μπορούσε να αντιστραφεί. Λίγα λεπτά αργότερα, το αεροσκάφος συνετρίβη σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, σκοτώνοντας 241 επιβάτες και 19 ανθρώπους στο έδαφος. Η πρόσκρουση και η πυρκαγιά που ακολούθησε αποτέφρωσαν οχήματα, σπίτια και ό,τι βρέθηκε γύρω από το σημείο της τραγωδίας.

Η προκαταρκτική έκθεση, που συντάχθηκε 30 ημέρες μετά το δυστύχημα, δεν δίνει ακόμη οριστικές απαντήσεις για το πώς και γιατί κόπηκαν τα καύσιμα. Αποτελεί όμως το πρώτο βήμα σε μια μακρά έρευνα, που καλείται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος και να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα για πιθανό ανθρώπινο ή τεχνικό λάθος.

BREAKING: Fuel to the engines of the Air India plane that crashed last month appears to have cut off shortly after takeoff, a preliminary report has found.



More on this breaking story: https://t.co/rHrEJsXJAK



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BziqiaTgkJ