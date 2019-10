Μηνύσεις από τον πρίγκιπα Χάρι σε βάρος των βρετανικών ταμπλόιντ The Sun και Daily Mirror

"Μηνύσεις κατατέθηκαν εκ μέρους του δούκα του Σάσεξ στο Ανώτατο Δικαστήριο σχετικά με την παράνομη υποκλοπή των μηνυμάτων του τηλεφωνητή του" ανέφερε μια εκπρόσωπος τύπου του Χάρι, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.



Μια εκπρόσωπος τύπου του ομίλου News Group Newspapers, που εκδίδει τη The Sun, επιβεβαίωσε με τη σειρά της την κατάθεση της μήνυσης από τον Χάρι. Δικαστικά έγγραφα, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ιστότοπο Byline Investigates, αποκαλύπτουν, επίσης, ότι ο Χάρι στρέφεται κατά του ομίλου Mirror Group Newspapers, ιδιοκτησίας του Reach PLC.



Την περασμένη Τρίτη, ο πρίγκιπας Χάρι έσπευσε να υπερασπιστεί τη σύζυγό του Μέγκαν από τις βρετανικές ταμπλόιντ, που την παρενοχλούν, σύμφωνα με τον ίδιο, "χωρίς έλεος" όπως ακριβώς τη μητέρα του, την πριγκίπισσα Νταϊάνα, ενώ ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος της Mail on Sunday.



Γνωστοποίησε στον ιστότοπο του ζευγαριού ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον της δημοσίευσης μιας προσωπικής επιστολής, "παράνομα, με πρόθεση να καταστρέψουν (...) παραλείποντας παραγράφους, ορισμένες φράσεις, ακόμα και λέξεις για να καλύψουν τα ψέματα που εκτοξεύουν εδώ και έναν χρόνο".



Φαίνεται πως ο πρίγκιπας Χάρι αναφερόταν στη δημοσίευση τον Φεβρουάριο από τη ταμπλόιντ Mail on Sunday μιας επιστολής της Μέγκαν στον πατέρα της Τόμας Μαρκλ, από τον οποίο κράτησε αποστάσεις και ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να διαρρεύσει στα ΜΜΕ την τεταμένη σχέση του με την κόρη του.



"Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι ότι η ιστορία θα επαναληφθεί", εξηγούσε ο πρίγκιπας Χάρι σε μια επιστολή που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του πριγκιπικού ζεύγος.



"Έχασα τη μητέρα μου και τώρα βλέπω τη σύζυγό μου να γίνεται θύμα των ίδιων ισχυρών δυνάμεων".



Η Lady Di απεβίωσε την 31η Αυγούστου του 1997 σε ένα τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, ενώ την καταδίωκαν παπαράτσι.

ΑΠΟ: ΚΥΠΕ