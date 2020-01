ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Επτά χρόνια μετά το χαμό της συζύγου του, ο εκκεντρικός Δόκτωρ Ντούλιτλ (Ντάουνι Τζούνιορ), ξακουστός γιατρός και κτηνίατρος της Βασίλισσας Βικτώρια, έχει απομονωθεί στην κατοικία του, με μοναδική συντροφιά τα εξωτικά του ζώα.

Όταν όμως η νεαρή βασίλισσα (Τζέσι Μπάκλεϊ) αρρωσταίνει σοβαρά, ο αυτοεξόριστος Ντούλιτλ αναγκάζεται να αναχωρήσει για μια επικών διαστάσεων περιπέτεια ώστε να αναζητήσει το αντίδοτο σε ένα μυθικό νησί.

Θα πρέπει να επανακτήσει λοιπόν τις ικανότητες και το κουράγιο του, καθώς θα αναζητήσει παλιούς αντιπάλους του και θα ανακαλύψει θαυμαστά πλάσματα. Την αναζήτηση του Ντούλιτλ θα συνοδεύει ένας νεαρός, αυτόκλητος μαθητευόμενος (Χάρι Κολέτ) και μια τρελή κομπανία ζώων, η οποία περιλαμβάνει έναν ανήσυχο γορίλα (Ράμι Μάλεκ), μια ενθουσιώδη αλλά ανόητη πάπια (Οκτάβια Σπένσερ), μια κυνική στρουθοκάμηλο, μια αισιόδοξη πολική αρκούδα και έναν ισχυρογνώμονα παπαγάλο, ο οποίος μάλιστα εκτελεί χρέη εμπιστευτικού συμβούλου.



H ιστορία του Doctor Dolittle δεν είναι καινούρια. Τουναντίον! Ανάγεται στο 1920 σε μία σειρά παιδικών μυθιστορημάτων εμπνευσμένη και γραμμένη από τον Hugh Lofting. Ο Doctor Dolittle είναι ένας άνθρωπος που λατρεύει τα ζώα και μαθαίνει να επικοινωνεί και να μιλά μαζί τους, αποφεύγοντας τους ανθρώπους-ασθενείς του υπέρ των ζώων. Έτσι, γίνεται ο ήρωας και προστάτης τους.

Οι περιπέτειές του έχουν μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη με την εξής σειρά: "Doctor Dolittle" (1967) που απέσπασε 2 Όσκαρ με πρωταγωνιστή τον Rex Harrison, "Doctor Dolittle" (1970), "Doctor Dolittle 1" (1998) & "Doctor Dolittle 2" (2001), "Doctor Dolittle 3" (2006), "Doctor Dolittle 3" (2008) και "The Voyages of Young Doctor Dolittle" (2011) αλλά και στη μικρή οθόνη με την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων των σεζόν 1970-72. Κάποιες από τις παραπάνω ταινίες, όπως η πρώτη, έμειναν πιστές στο αρχικό μυθιστόρημα, άλλες εμπνεύστηκαν από την ιστορία, όπως οι ταινίες του 1998 και 2001 αντίστοιχα με τον Eddie Murphy στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι πιο πρόσφατες αποτελούν κυριολεκτικά «διασκευή» της με γυναίκα πρωταγωνίστρια.

Αυτή την φορά η Universal μας παρουσιάζει την δική της εκδοχή του "Doctor Dolittle", - με τίτλο "The Voyage of Doctor Dolittle". Πρωταγωνιστής της είναι ο αγαπημένος Robert Downey Jr., τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ για το σενάριο του "Traffic" δημιουργός, Stephen Gaghan.

Πρωταγωνιστούν: Ρομπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Αντόνιο Μπαντέρας

Μάικλ Σιν

Τζιμ Μπρόουντμπεντ

Τζέσι Μπάκλεϊ

Τζον Σένα

Χάρι Κολέτ

Μαριόν Κοτιγιάρ

Φράνσις ντε λα Τουρ

Κάρμεν Ετζόγκο

Ρέιφ Φάινς

Σελίνα Γκόμεζ

Τομ Χόλαντ

Ράμι Μάλεκ

Κουμάιλ Ναντζιάνι

Κρεγκ Ρόμπινσον

Οκτάβια Σπένσες

Έμα Τόμσον



Σκηνοθέτης: Στίβεν Γκέιγκαν

