Ερευνητικό πρόγραμμα H2020: ReInHerit του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

Εναρκτήρια Διάσκεψη Τύπου - 17 Μαΐου 2021, 12:00 μμ.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, σας προσκαλεί να συντονιστείτε διαδικτυακά στις 17 Μαΐου 2021 στις 12:00 μμ. μέσω της πλατφόρμας του Πολιτιστικού Ιδρύματος στο Facebook, για να παρακολουθήσετε την Εναρκτήρια Διάσκεψη Τύπου του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Redefining the Future of Culture Heritage, through a disruptive model of sustainability” (ReInHerit) το οποίο εξασφάλισε το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου (ΠΙΤΚ).

Η εξασφάλιση του ReInHerit πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 CSA με τη θεματική Culture beyond borders – Facilitating innovation and research cooperation between European museums and heritage. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 2.998.115 ευρώ και συντονιστής του είναι το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αναδομήσει το υφιστάμενο καθεστώς επικοινωνίας, συνεργασίας και καινοτομίας ανάμεσα σε μουσεία και χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό θα γίνει, συσχετίζοντας συλλογές πολιτιστικής κληρονομιάς με συναφείς χώρους, αλλά και συστήνοντας σε πολίτες και τουρίστες την υλική και άυλη κληρονομιά της Ευρώπης στο ευρύτερο ιστορικό και γεωγραφικό τους πλαίσιο.



Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ReInHerit προτείνει ένα ιδιαιτέρως πρωτοποριακό μοντέλο αειφόρου διαχείρισης της κληρονομιάς, που θα αποτελέσει το έναυσμα για τη δημιουργία ενός δυναμικού δικτύου. Το δίκτυο αυτό θα απαρτίζεται από επαγγελματίες του κλάδου της πολιτιστικής κληρονομιάς, εμπειρογνώμονες σε θέματα τεχνικής διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, ερευνητές, κρατικά μουσεία, περιφερειακά και τοπικά μουσεία, και εκπροσώπους χώρων με σήμα Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς (European Label). Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού Ψηφιακού Κόμβου.

Μέσω της ψηφιακής αυτής πλατφόρμας, θα κοινοποιούνται εργαλεία και πόροι που σχετίζονται με την εκπαίδευση, τον τουρισμό, την αναστήλωση, τη συντήρηση, τη δημιουργία γνώσης, τη χρήση/επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου, την παράνομη διακίνηση αγαθών, τα οποία είναι απαραίτητα για την αειφόρο διαχείριση του πολιτισμού. Το ReInHerit προτείνει να «ξανακληρονομήσουμε» τον πολιτισμό μας αλλιώς, με τρόπους βιώσιμους, αειφόρους, παραγωγικούς, συμμετοχικούς.



Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια ζωής 36 μηνών, με ημερομηνία έναρξης την 1η Μαρτίου 2021 και με συμμετοχή πέραν των 30 ερευνητών. Συντονίστρια είναι η Διευθύντρια του ΠΙΤΚ, Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, εκ μέρους του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου. Την ομάδα του Πολιτιστικού Ιδρύματος συμπληρώνουν οι: Δρ Χριστόδουλος Χατζηχριστοδούλου, Δρ Πωλίνα Νικολάου και Δρ Μόνικα Ασημένου.

Στο Πρόγραμμα RelnHerit συμμετέχουν ως εταίροι οι ακόλουθοι φορείς: το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και η Blue Shield από την Ελλάδα , το University of Florence - MICC, Florence, Italy και το Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative από την Ιταλία, το ASOCIACIÓN ARTE SOSTENIBLE από την Ισπανία, το University of Graz (Austrian Centre for Digital Humanities) και το STadtmuseum GrazGmbH από την Αυστρία, το European Cultural Tourism Network από το Βέλγιο, το Arcada University of Applied Sciences από την Φινλανδία και το University of Nicosia (School of Law) και το Research Centre of Interactive Media Smart Systems and Emerging Technologies (CYENS) από την Κύπρο.

Το πρόγραμμα RelnHerit υποστηρίζουν και εξωτερικοί φορείς, όπως, αριθμός ενδιαφερόμενων Δήμων, καθώς και περιφερειακά και τοπικά μουσεία, που επίσης θα ενισχύσουν την επικοινωνία και συνεργασία του τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέρα από την επικράτειά της.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ReInHerit μπορείτε να βρείτε στο: https://cordis.europa.eu/project/id/101004545

Πρόγραμμα Διάσκεψης Τύπου

12:00-12:15 μμ.: Χαιρετισμοί επισήμων:

- Δρ Χάρης Πουαγκαρέ, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Τράπεζας Κύπρου και Αντιπρόεδρος ΔΣ Πολιτιστικού Ιδρύματος ΤΚ

- Πρόδρομος Προδρόμου, Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας

- Σάββας Περδίος, Υφυπουργός Τουρισμού (οπτικογραφημένος χαιρετισμός)

- Δρ Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος, Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας & Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

- Dr Rodrigo Martín Galán, Research Programme Officer - Εκτελεστικός Οργανισμός Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (οπτικογραφημένος χαιρετισμός)



12:15-12:30 μμ.: Βίντεο και παρουσίαση της κοινοπραξίας από τους εταίρους:

- ASOCIACIÓN ARTE SOSTENIBLE

- University of Florence - MICC, Florence, Italy

- European Cultural Tourism Network

- University of Nicosia (School of Law)

- Consorzio Materahub Industrie Culturali e Creative

- Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

- University of Graz

- CYENS – Centre of Excellence

- Blue Shield

- Arcada University of Applied Sciences

- STadtmuseum GrazGmbH

12:30-12:45 μμ.: Παρουσίαση ReInHerit από την συντονίστρια του Προγράμματος Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@cultural.bankofcyprus.com.

