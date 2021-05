Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει UFO να εξαφανίζεται στη θάλασσα, επιβεβαιώνει το Πεντάγωνο

Το επίμαχο βίντεο καταγράφηκε από πλοίο του αμερικανικού ναυτικού στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο τον Ιούλιο του 2019, σύμφωνα με τον Κόρμπελ, και δείχνει ένα σκοτεινό σφαιρικό αντικείμενο, όπως φαίνεται από μια υπέρυθρη κάμερα, να πετά πάνω από τον ωκεανό. «Επεσε στο νερό», ακούγεται να λέει κάποιος από το στρατιωτικό προσωπικό, ακριβώς την ώρα που το μυστηριώδες αντικείμενο φαίνεται να εξαφανίζεται στη θάλασσα.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο επιβεβαίωσε ότι οι εικόνες απαθανατίστηκαν από το στρατιωτικό προσωπικό. Το βίντεο θα εξεταστεί από την Ειδική Ομάδα του Πενταγώνου για τα Μη Ταυτοποιημένα Εναέρια Φαινόμενα (UAPTF) - ένα πρόγραμμα που ιδρύθηκε πέρυσι για να «αποκτήσει γνώση της φύσης και της προέλευσης των Μη Ταυτοποιημένων Εναέριων Φαινομένων».

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το βίντεο τραβήχτηκε από προσωπικό του Ναυτικού και ότι το UAPTF το συμπεριέλαβε στις τρέχουσες έρευνες», επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σούζαν Γκαφ.

Το υλικό που διέρρευσε και κοινοποιήθηκε από τον Κόρμπελ στις 15 Μαΐου έχει περισσότερες από 9,7 εκατομμύρια προβολές στο Twitter.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7