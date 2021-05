Συγκλονίζουν οι αναρτήσεις της 39χρονης Στέφανης που έκανε πριν χάσει τη ζωή της από θρόμβωση – «Με πονάει όλο μου το σώμα»

Συγκλονισμένη η Κύπρος μετά τον χαμό γυναίκας που υπέστη θρομβοεμβολικό επεισόδιο και νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThemaOnline, πρόκειται για την 39χρονη Στέφανη Ντουμπόις, η οποία δούλευε ως μοντέλο.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας: «Δυστυχώς έχει βγει το πιστοποιητικό θανάτου και γίνονται ενέργειες για να καταστεί δότης οργάνων. Δεν θέλω να πω τίποτε περισσότερο για το συγκεκριμένο περιστατικό, θα ακολουθήσει περιστατικό κατά τη διάρκεια της ημέρα».

Υπενθυμίζουμε ότι η 39χρονη είχε εμβολιαστεί στην Πάφο στις 5 Μαΐου με το εμβόλιο της AstraZeneca, λίγες μέρες αργότερα όπως σας είχαμε ενημερώσει είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο αναφέροντας πως υπέφερε από κεφαλαλγία, όπου και της χορηγήθηκε φαρμακευτική αγωγή και μετά της δόθηκε εξιτήριο.

Πέντε περίπου ημέρες μετά η 39χρονη Στέφανη νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο της Πάφου παρουσιάζοντας θρόμβωση, ενώ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της. Οι γιατροί είχαν προχωρήσει και σε χειρουργική επέμβαση και τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν κρίσιμα στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζεται κατά πόσο το θρομβωτικό επεισόδιο σχετίζεται με την λήψη του εμβολίου της AstraZeneca και συλλέγονται πληροφορίες για το ιστορικό της 39χρονης και της οικογένειας της. Όλα τα στοιχεία που συγκεντρώνονται θα διερευνηθούν και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Συγκλονίζει η τελευταία ανάρτηση της 39χρονης Στέφανη Ντουμπόις στον προσωπικό της λογαριασμό μια εβδομάδα προηγουμένως και συγκεκριμένα την Τρίτη 18 Μαΐου. Η ίδια γράφει: «Done being ill now…. Couple more tests today! PS - I still don’t like needles…» εκφράζοντας την δυσαρέσκεια της για τις συνεχείς εξετάσεις που της διενεργούσαν.

Σε άλλη ανάρτηση της έγραφε: «Σας ευχαριστώ σε όλους για τα ευγενικά σας λόγια και τις ευχές σας και σε όλους τους θαυμάσιους πελάτες μου που ήταν τόσο κατανοητοί. Έχω κάνει τις αναλύσεις μου και σίγουρα υπάρχει κάτι, επειδή ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων μου είναι υψηλός, αλλά δεν ξέρουν τι το προκαλεί. Οι γιατροί εδώ είναι υπέροχοι. Ίσως έχω παρατεταμένη αντίδραση από το εμβόλιο κατά του Covid που έκανα την περασμένη εβδομάδα, ή ίσως αυτές οι παρενέργειες επηρέασαν το ανοσοποιητικό μου σύστημα και έχω πιάσει κάτι άλλο στη διαδικασία. Είμαι εντελώς χάλια, δεν έχω καμία ενέργεια και με πονάει ολόκληρο το σώμα μου, με πονόδοντες και αδύναμες αρθρώσεις…»

Τον θάνατο της 39χρονης ανακοίνωσε η μητέρα της από τον λογαριασμό της στο Facebook: