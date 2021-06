Πραγματοποιήθηκε η απονομή του νέου βραβείου της Εpic από την umlaut

Το 4ο στη σειρά βραβείο για την ποιότητα του δικτύου κινητής της παρέλαβε η Epic.

Στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, η διεθνής εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων umlaut απένειμε στην Epic για ακόμη μια φορά την πιστοποίηση “Best Mobile Network in Test” μετά από μια σειρά ανεξάρτητων συγκριτικών μετρήσεων. Με το νέο βραβείο επισφραγίζεται η αδιαμφισβήτητη ανωτερότητα και δυναμική του δικτύου της Epic η οποία βρίσκεται στην κορυφή των δικτύων κινητής της Κύπρου.



Ήδη η Epic βραβεύτηκε και από την Ookla δύο συνεχόμενες φορές ως το «Γρηγορότερο Δίκτυο Κινητής στην Κύπρο». Οι συνεχείς βραβεύσεις της Epic από τους ανεξάρτητους διεθνείς οργανισμούς μετρήσεων umlaut και Οokla, καθιέρωσαν την Epic ως το Νο1 δίκτυο κινητής στην Κύπρο ενώ απέδειξαν στην πράξη ότι η εταιρεία παραμένει πιστή στην δέσμευση της να παρέχει ένα υπερσύγχρονο δίκτυο, σε συνδυασμό με πραγματική οικονομία.

Απονέμοντας το βραβείο στην Epic, o Hakan Ekmen, CEO Telecommunication της umlaut ανέφερε: «H Epic παρουσιάζει την καλύτερη εμπειρία του χρήστη στην Κύπρο έχοντας συγκεντρώσει την αξιοσημείωτη συνολική βαθμολογία των 911 βαθμών από τους 1000. Συγχαρητήρια στην Epic για την διάκριση και την πιστοποίηση ‘Best in Test’ σε μία ιδιάζουσα εποχή, γεμάτη προκλήσεις εν μέσω COVID-19».



Παραλαμβάνοντας το βραβείο εκ μέρους της Epic, o CEO Θάνος Χρονόπουλος αφού ευχαρίστησε τον κ. Εkmen και την umlaut δήλωσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι οι συνεχείς μας επενδύσεις στο δίκτυο απέδωσαν καρπούς. Μέσω της αφοσίωσης και σκληρής μας δουλειάς καθώς και μέσω των συνεχών προσπαθειών μας να παρέχουμε τις πιο γρήγορες ταχύτητες και τη μεγαλύτερη κάλυψη, λαμβάνουμε για άλλη μια φορά την πιστοποίηση «Best Mobile Network in Test», ένα πρωτόγνωρο επίτευγμα στην Κυπριακή αγορά.



Το βραβείο από την umlaut σφραγίζει την αδιαμφισβήτητη υπεροχή και δυναμική του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Epic και αποδεικνύει τη μακροχρόνια δέσμευσή της να παρέχει στους συνδρομητές απρόσκοπτη και απαράμιλλη επικοινωνία, καθώς και γρήγορες ταχύτητες και κάλυψη σε εθνικό επίπεδο.

Ως το Νο1 δίκτυο κινητής στην Κύπρο, θα συνεχίσουμε με το ίδιο ζήλο, την ίδια αφοσίωση και την ίδια δέσμευση να παρέχουμε πάντα μια επική εμπειρία επικοινωνίας σε όλους καθημερινά και να οδηγήσουμε όλους τους Κύπριους πολίτες στην ψηφιακή εποχή.



Αναφερόμενος στα χαρακτηριστικά του καλύτερου δικτύου κινητής της Κύπρου, ο CTIO της Epic Γιάννης Μιχαηλίδης στάθηκε στο πλάνο που ακολουθήθηκε: «Ένα καλό πλάνο είναι απλά μια ευχή, αν δεν ακολουθήσει και η άψογη εκτέλεση του. Μέσω των προσπαθειών της ομάδας μας που δούλεψε παράλληλα με τους συνεργάτες μας καταφέραμε να υλοποιήσουμε με επιτυχία αυτό το πλάνο. Είμαστε περήφανοι και ανυπομονούμε για τις επόμενες αναβαθμίσεις του δικτύου μας».

Σύμφωνα με τις μετρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Κύπρο κατά την περίοδο 27/7/2020 μέχρι 10/1/2021 η umlaut κατέταξε την Epic ξανά στην πρώτη θέση ανάμεσα στα εγχώρια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας λαμβάνοντας την υψηλότερη συνολική βαθμολογία (911 βαθμούς, σε κλίμακα 1 - 1000). Με τη νέα αξιολόγηση το δίκτυο της Epic εξασφάλισε την πρωτιά στις τρεις βασικές κατηγορίες Coverage, Speed και Latency καθώς και σε επιμέρους δείκτες. Συγκριτικά με τους ανταγωνιστές της στην αγορά, το δίκτυο κινητής της Epic ξεχώρισε στις υποκατηγορίες:



Coverage: Coverage Excellence, Time on Broadband

Speed: Speeds supporting HD, Speeds supporting UHD Video.

Latency: Best Gaming Class, Best OTT Voice Class

Η πιστοποίηση “Best Mobile Network in Test” αποτελεί το δεύτερο βραβείο που λαμβάνει η Epic από την umlaut.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διακρίσεις από την umlaut και Ookla στο www.epic.com.cy