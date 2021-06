Κορωνοϊός – Ασθενείς: Σε τί κατάσταση παίρνει εξιτήριο ο ένας στους δύο

Πολλοί αναρρώσαντες από τον κορωνοϊό μπορεί να γλίτωσαν από τη μοιραία κατάληξη, δε φαίνεται όμως να γλίτωσαν από τις σοβαρές σωματικές δυσλειτουργίες της νόσου που τους ακολουθούσαν αρκετές βδομάδες μετά το εξιτήριο τους από το νοσοκομείο

Δεν είναι λίγες οι φορές που οι γιατροί κυρίως εστιάζουν στις παθολογικές διαταραχές που βιώνουν οι ασθενείς μετά την νόσηση από κορωνοϊό, αγνοώντας και μια άλλη σημαντική παρενέργεια της νόσου: τις σωματικές δυσλειτουργίες. Αν θέλουμε μάλιστα να μιλήσουμε και με στοιχεία έρευνας, οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με κορωνοϊό πήραν εξιτήριο σε πολύ χειρότερη σωματική κατάσταση σε σύγκριση με αυτή που είχαν πριν την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο.

Οι ερευνητές συνοψίζουν την κατάσταση τονίζοντας ένα ιδιάιτερα ζωτικό στοιχείο που παρατηρείται ούτως ή άλλως στους ασθενείς που αναρρώνουν από τον κορωνοϊο: πολλοί ασθενείς που επιβιώνουν από τη σοβαρή νόσηση, έρχονται αντιμέτωποι με μια αργή ανάρρωση. Ειδικότερα, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών της πανδημίας, σχεδόν οι μισοί ασθενείς πήραν εξιτήριο με κάποιο βαθμό λειτουργικής εξασθένισης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χρειάστηκαν περαιτέρω θεραπείες για την αποκατάσταση σωματικών βλαβών, όπως της μυϊκής αδυναμίας και την φθίνουσα πορεία της φυσικής τους κατάστασης. Χρειάστηκαν επίσης βοήθεια κατά το περπάτημα ή και σε άλλες καθημερινές εργασίες αλλά και αναπνευστική υποστήριξη με οξυγόνο στο σπίτι ακόμα και λογοθεραπεία και ειδικές δίαιτες μετά από την παραμονή τους σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Η Dr. Alecia Daunter, επικεφαλής της έρευνας και ειδική ιατρός αποκατάστασης στο Σύστημα Υγείας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν στο Ann Arbor σημειώνει πως οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η μοιραία κατάληξη είναι το μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα του κορωνοϊού, τονίζοντας όμως ότι «Η επιβίωση από τη νόσο δεν συμπίπτει και με την μετέπειτα ευημερία των ασθενών». Αναιρεί με αυτό τον τρόπο τους νεότερα ηλικιακά άνθρωπους που λανθασμένα θεωρούν πως δεν χρειάζεται να ανησυχούν σε περίπτωση που νοσήσουν.

Δεν είναι λίγες οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα διερευνώντας την «μακρά Covid-19», με συμπτώματα που επιμένουν ακόμα και μετά την ανάρρωση των ασθενών όπως η κόπωση και η σωματική καταπόνηση. Επιπλέον, έχει αποδειχτεί ότι ο κορωνοίός προκαλεί βλάβες και σε άλλα ζωτικά όργανα εκτός των πνευμόνων όπως στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Ωστόσο, οι μελέτες δεν είχαν περιγράψει τον αντίκτυπο στην κατάσταση των νοσηλευομένων ασθενών σύμφωνα με την ομάδα της Daunter.

Αναλύοντας λοιπόν τα μητρώα 288 ασθενών την περίοδο από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι τον Μάιο της ίδιας χρονιάς, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών, σχεδόν τα 2/3 αυτών, πήγαν στο σπίτι τους, όμως το 13% χρειάστηκε να εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης για περαιτέρω νοσηλεία. Σχεδόν οι μισοί, το 45%, είχαν κάποια σωματική δυσλειτουργία μετά το εξιτήριό τους, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο PM&R: The Journal of Injury, Function and Rehabilitation.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Ένας λόγος είναι πως όταν ένας ασθενής μένει κλινήρης για αρκετό καιρό προκαλείται ατροφία των μυών αλλά και αποδυνάμωση της καρδιάς και της αναπνευστικής ικανότητας, γεγονότα που μπορούν να δυσχεράνουν την καθημερινότητά τους και μετέπειτα. Όσο για τους ασθενείς που θα χρειαστούν εισαγωγή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δεν είναι λίγες οι φορές που μπορεί να βιώσουν μετα-τραυματικό στρες και εξασθενημένη μνήμη και σκέψη μετά τη νοσηλεία τους. Το ενδιαφέρον στοιχείο που επισημαίνει η Daunter είναι πως οι ασθενείς αυτοί ήταν από 20 εώς 95 ετών με διάμεση ηλικία τα 66 έτη και υγιείς. Με τα διαθέσιμα εμβόλια να αποτρέπουν τη σοβαρή νόσηση και την εισαγωγή σε νοσοκομείο, η ίδια τα βλέπει ως μονόδρομο ακόμα και για τις νεαρότερες ηλικίες.

Ο καρδιολόγος Ruwanthi Titano που παρακολουθεί ασθενείς στο Κέντρο Αποκατάστασης για τους ασθενείς με «μακρά Covid-19» του Mount Sinai στη Νέα Υόρκη προσθέτει ότι επίμονα συμπτώματα δεν είχαν μόνο όσοι νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομείο, καθώς οι περισσότεροι ασθενείς με «μακρά Covid-19» δε χρειάστηκαν νοσηλεία και παρέμειναν στο σπίτι.

Η έρευνα για την «μακρά Covid-19» συνεχίζεται με στόχο να κατανοηθούν οι αιτίες αυτού του φαινομένου: προέρχεται από φλεγμονή ή από αυτοάνοση αντίδραση του οργανισμού; Αυτό που σίγουρα έχει παρατηρηθεί είναι πως οι ασθενείς παρουσιάζουν δυσλειτουργίες στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, όπως εξηγεί ο Ruwanthi Titano: ο καρδιακός τους ρυθμός και η αρτηριακή τους πίεση μπορούν να εκτοξευθούν ακόμα και με κάτι τόσο απλό όσο το αργό περπάτημα. Αρχικά, οι συμβουλές των γιατρών γι’ αυτή την κατάσταση ήταν να δώσουν χρόνο στο σώμα τους να ανακάμψει, όπως μετά από μια βαριά γρίπη, χωρίς όμως θετικά αποτελέσματα. Τα καλά νέα είναι πως ένα ειδικό θεραπευτικό ασκησιολόγιο φαίνεται πως δουλεύει ξεκινώντας από μια άσκηση ήπιας έντασης και μετά αυξάνοντας την σταδιακά.

ΠΗΓΗ: ygeiamou