Seeds for the Future: Η Huawei Κύπρου συμμετείχε και φέτος στο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παρέχοντας πρακτική κατάρτιση σε Κύπριους φοιτητές

Η Huawei Κύπρου, πιστή στις αξίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συμμετείχε για ακόμη μια χρονιά στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Seeds for the Future που διοργανώθηκε και φέτος από τον Όμιλο της Huawei στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στην Κίνα.

Όπως και το 2020 έτσι και το 2021, το πρόγραμμα διεξήχθη διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Το πρόγραμμα Seeds for the Future απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδαστές που ειδικεύονται στον τομέα των Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών(ICT), δίνοντάς τους την ευκαιρία να διευρύνουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις. Στο πλαίσιο του φετινού προγράμματος, που πραγματοποιήθηκε από τις 31 Μαΐου μέχρι και 7 Ιουνίου, οι 21 Κύπριοι φοιτητές έτυχαν εκπαίδευσης από κορυφαίους επαγγελματίες που ασχολούνται με τις τεχνολογίες αιχμής. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν εντατικά τα μαθήματα του κλάδου ICT και εμβάθυναν τις γνώσεις τους σε θεματικές ενότητες όπως το cloud computing, IoT & HMS Core, Advanced Al & 5G, Fundamentals of ML + DL και Cyber Security. Παράλληλα, ενημερώθηκαν εκτενέστερα για το τεχνολογικό οικοσύστημα της Κίνας και είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον κινέζικο πολιτισμό.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την τελετή λήξης που έλαβε χώρα στις 7 Ιουνίου 2021, παρουσία του Εξοχότατου Πρέσβη της Κίνας στην Κύπρο κ. Liu Yantao, ο οποίος ανέφερε: «Θα ήθελα να συγχαρώ τους φοιτητές για την συμμετοχή και την επιτυχή ολοκλήρωση του πρωτοποριακού προγράμματος Seeds for the future. Ευελπιστώ ότι αυτό το πρόγραμμα θα σπείρει σπόρους φιλίας οι οποίοι θα ανθίσουν και θα αποφέρουν καρπούς, συμβάλλοντας περισσότερο στην σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ Κίνας και Κύπρου».

Ο κ. Αντώνιος Τουμαζής, Πρέσβης της Κύπρου στο Πεκίνο εξέφρασε την ικανοποίηση του για την ολοκλήρωση του προγράμματος και δήλωσε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Huawei που, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έδωσε την ευκαιρία στους φοιτητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμηση και τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές που επιλέχθηκαν και συμμετείχαν με επιτυχία στο πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα».

Παρών στην τελετή λήξης ήταν και ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος με την σειρά του συνεχάρη τους φοιτητές για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, ενώ παράλληλα χαιρέτησε την πρωτοβουλία της εταιρείας Huawei.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Δρ. Στέλιος Χειμώνας με την σειρά του ανέφερε «Οι σημερινοί σπουδαστές είναι το μέλλον αυτής της χώρας και είναι αυτοί που θα συνεχίσουν να προωθούν την ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας στην Κύπρο. Να συγχαρώ όλους τους φετινούς συμμετέχοντες και να ευχαριστήσω τη Huawei για την υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος».

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης επιβεβαίωσε τη διαχρονική στήριξη του Πανεπιστημίου στην οργάνωση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως το “Seeds for the Future”. «Το μεγάλο ενδιαφέρον των φοιτητών,» ανέφερε σχετικά, «είναι για εμάς απόδειξη ότι πρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ευκαιρίες πρακτικής μάθησης, και ευχαριστούμε τη Huawei, στρατηγικό μας εταίρο, για αυτή τη μοναδική εμπειρία που παρέχει στους φοιτητές μας να εκπαιδευτούν σε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών αιχμής και να εμβαθύνουν σε μια διαφορετική κουλτούρα.»

Από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Huawei Κύπρου κ. Wu Hao δήλωσε «Μέσω του προγράμματος Seeds for the future, η Huawei επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στο να ενθαρρύνει την καινοτομία και να στηρίζει την τεχνολογική ανάπτυξη, καλλιεργώντας και ενισχύοντας τις δεξιότητες των νεαρών σπουδαστών και συμβάλλοντας στο να εξελιχθούν σε κορυφαίους επαγγελματίες».

Σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, οι συμμετέχοντες φοιτητές συναντήθηκαν με όλους τους εμπλεκόμενους του προγράμματος, για τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες και για να λάβουν συμβολικά δώρα.