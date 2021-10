Cablenet: Think Sports Go Purple

Η CABLENET στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιούργησε το Think Sports Go Purple, ένα πρόγραμμα που στόχο έχει να στηρίζει, να ενημερώνει, αλλά και να προωθεί τα αθλητικά ιδεώδη και την παιδεία μέσα από τον αθλητισμό!

Εγκαινιάζοντας το πρόγραμμα Think Sports Go Purple, η Cablenet προχώρησε σε συνεργασία με αθλητικές ακαδημίες παιδιών, που καλύπτουν διάφορα Αθλήματα, όπως Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Καράτε, Υδατοσφαίριση, Θαλάσσιο Σκι και άλλα.

Σήμερα, το πρόγραμμα στηρίζει πέραν των 20 Αθλητικών Ακαδημιών με παιδιά κάτω των 18 ετών σε όλες τις πόλεις και βρίσκεται δίπλα σε περίπου 3000 μικρούς αθλητές. Παράλληλα, η Cablenet θα φροντίζει να ενισχύει συνεχώς τις δραστηριότητες των Ακαδημιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Think Sports Go Purple, μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν την καλύτερη υποστήριξη στα παιδιά. Στο ίδιο πλαίσιο, η Cablenet θα βρίσκεται στο πλευρό τόσο των γονέων, όσων και των παιδιών, με τη διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων από επιστημονική ομάδα, προσφέροντας συμβουλές και καθοδήγηση σε ψυχολογικό, παιδιατρικό, αλλά και σε διατροφικό επίπεδο.

Όπως δήλωσε ο Εμπορικός Διευθυντής της Cablenet κ. Πάμπος Μωυσέως: «Στην Cablenet πιστεύουμε στη σημαντικότητα της αθλητικής παιδείας. Θέλουμε να προωθήσουμε τα αθλητικά ιδεώδη, να δούμε τα μικρά και μεγάλα αθλητικά μας ταλέντα να εξελίσσονται και να δώσουμε το έναυσμα σε περισσότερα παιδιά να ξεκινήσουν ένα άθλημα. Οποιοδήποτε άθλημα, αφού αυτό θα τους βοηθήσει σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Εξάλλου, ζούμε σε μια εποχή που είναι σημαντικό να λειτουργούμε όλοι σαν αθλητές. Πρέπει να είμαστε υγιείς, να ασκούμε το σώμα και να καλλιεργούμε το πνεύμα, να λειτουργούμε ομαδικά και με σεβασμό στον περίγυρό μας.»

Η Cablenet αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την αποφασιστικότητά της στην εφαρμογή υπεύθυνων πρακτικών, δημιουργώντας έτσι προϋποθέσεις στο να μάθουν τα παιδιά να εκτιμούν σωστά και αντικειμενικά τις δυνατότητες τους και να στοχεύουν πάντα προς το καλύτερο εγώ τους, για ένα καλύτερο αύριο, για μία καλύτερη ζωή!