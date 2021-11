Συνεχίζει να μαζεύει βραβεία το αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500e

To αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500e, που ήδη βρίσκεται στους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasters, συνεχίζει να μαζεύει βραβεία στην παγκόσμια αγορά.

Αυτή τη φορά ανακηρύχθηκε «Small Car of the Year» από τους Times στα News UK Motor Awards. Οι δημοσιογράφοι και το κοινό της Βρετανικής εφημερίδας The Times, καθώς και τα μέσα του Ομίλου, The Sunday Times, Driving.co.uk, The Sun και talkSport, ανακήρυξαν το νέο ηλεκτρικό FIAT 500 ως το “Small Car of the Year”, στο πλαίσιο του θεσμού News UK Motor Awards.



Πρόκειται για το 10ο βραβείο που κατακτά το νέο μοντέλο στη Μεγάλη Βρετανία και έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή τροπαιοθήκη, η οποία περιλαμβάνει εκτός των άλλων τα βραβεία: “Green Car” των French Automobile Awards 2020, “Car of the Year and Best Small Electric Car” του DrivingElectric, αλλά και τα “Best Design 2020” του Γερμανικού περιοδικού “Auto Motor und Sport” και "Best Design Concept” του θεσμού “Red Dot Design Awards”.



Στην περίπτωση της πρόσφατης βράβευσης στα News UK Motor Awards, το ηλεκτρικό 500 κέρδισε, τόσο την εμπιστοσύνη των δημοσιογράφων που το ενέταξαν στην τελική λίστα επιλογής, όσο και των αναγνωστών που με την ψήφο τους το ανακήρυξαν ως το καλύτερο μικρό αυτοκίνητο της χρονιάς. Εκτός από της σημαντικές βραβεύσεις που έχει κατακτήσει, το νέο ηλεκτρικό 500, έχει κερδίσει και το αγοραστικό κοινό, αποτελώντας το 2021 την 1η επιλογή στην κατηγορία του στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 28%. Αντίστοιχα βρίσκεται στην 1η θέση της κατηγορίας του σε 12 χώρες ενώ μετά το λανσάρισμα του στο Ισραήλ και τη Βραζιλία, θα αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με παγκόσμια παρουσία.



Το νέο ηλεκτρικό 500, αποτελεί το μοναδικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις αμαξώματος (hatchback, cabrio και 3+1), αλλά και δύο επιλογές επιπέδου ισχύος/χωρητικότητας μπαταρίας, που του εξασφαλίζουν αυτονομία έως και 320χλμ. σε μικτές συνθήκες και έως 460χλμ. σε αμιγώς αστική χρήση. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Fiat 500e θα είναι διαθέσιμο και στην Κυπριακή αγορά από τον ερχόμενο μήνα με τιμές από 26.500 ευρώ.