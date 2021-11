Girls in STEAM Academy: Έναρξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κορίτσια 14-16 ετών

Το Girls in STEAM Academy, μια καινούργια πρωτοβουλία που στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα της αντιπροσώπευσης γυναικών σε θέσεις εργασίας στους κλάδους STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες, Μαθηματικά), ανακοινώνει τα νέα της προγράμματα που σκοπό έχουν να ενδυναμώσουν νέα κορίτσια, για να ακολουθήσουν καριέρα στους τομείς STEAM.

Ξεκινώντας με το πρόγραμμα BridgeSTEAM, το Girls in STEAM Academy θα προσφέρει δύο Σαββατοκύριακα σε Λεμεσό (4 & 5 Δεκεμβρίου) στο CUTing Edge (στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και Λάρνακα (11 & 12 Δεκεμβρίου) στο Youth Makerspace Larnaka, για νέα κορίτσια ηλικίας 14-16 ετών.

Το διήμερο πρόγραμμα BridgeSTEAM στοχεύει να ενδυναμώσει τις συμμετέχουσες σε τρία επίπεδα: α) προσφέροντας εκπαιδευτικά εργαστήρια προγραμματισμού, ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, β) ενημερώνοντάς τις για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που υπάρχουν στους κλάδους των STEAM και γ) φέρνοντάς τις σε επαφή με γυναίκες-πρότυπα στον χώρο των STEAM στην Κύπρο. Το πρόγραμμα θα προσφέρει επίσης και εκπαιδευτικό εργαστήριο σχετικά με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, των Ηνωμένων Εθνών (UN SDGs).

To Girls in STEAM Academy είναι μια πρωτοβουλία του Be an Ally Foundation, με συνδιοργανωτές το Youth Makerspace Larnaka (Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου). Οι κύριοι χορηγοί του Girls in STEAM Academy είναι η PwC Cyprus, το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας - Center for Social Innovation (Center for Social Innovation) και υποστηρικτές το CUTing Edge (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου). Της πρωτοβουλίας ηγούνται η Παναγιώτα Πολυκάρπου και η Αναστασία Λιοπετρίτη.



Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 23 Νοεμβρίου στον σύνδεσμο: https://forms.gle/RgnXL9LtCzeY6S5TA ή μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος: https://steamacademycy.org/bridgesteam/

Γιατί STEAM;

Παρά το γεγονός ότι τα κορίτσια υπερισχύουν των αγοριών στον ψηφιακό γραμματισμό, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 17% των ατόμων που σπουδάζουν και εργάζονται σε τομείς ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) στην ΕΕ και μόνο το 36% των αποφοίτων STEAM. Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα στερεοτύπων φύλου που εμποδίζουν τα κορίτσια να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Το πρόγραμμα Girls in STEAM Academy, στοχεύει να ξεπεράσει τα εμπόδια που συνήθως δυσκολεύουν τα νεαρά κορίτσια να αναπτύξουν ενδιαφέρον για καριέρα στην Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά.

«Sciences provide an understanding of a universal experience. Arts are a universal understanding of a personal experience... they are both a part of us and a manifestation of the same thing... the arts and sciences are avatars of human creativity»

Mae Jemison, Αμερικανή μηχανικός, γιατρός και πρώην Αστροναύτης της NASA. Είναι η πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα που ταξίδεψε στο διάστημα.

Ιστοσελίδα: https://steamacademycy.org/

Facebook: www.facebook.com/steamacademycy

Instagram: @steamacademycy

Επικοινωνία: hello@steamacademycy.org