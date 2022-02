«Ο έρωτας περνάει από το στομάχι» - Ιδέες για φαγητό σήμερα Αγίου Βαλεντίνου

Ο έρωτας περνάει απ’ το στομάχι, ναι, το ξέρουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να περάσετε και τη μισή μέρα του Αγίου Βαλεντίνου στη κουζίνα, μαγειρεύοντας.

Είτε γιατί βαριέστε είτε γιατί θέλετε απλά να κάνετε τα beaute σας είτε γιατί, πολύ απλά, δεν το έχετε με τη μαγειρική και είναι κρίμα να μείνετε νηστικοί τέτοια μέρα.

Αν έχετε ονειρευτεί, λοιπόν, να περάσετε τον Άγιο Βαλεντίνο ινκόγκνιτο, μπορείτε κι έτσι, χωρίς να στερηθείτε το φαγητό. Ειδικά αν θέλετε κάτι χαλαρό, comfort, που θα σας φέρει με τον/την αγαπημένη σας στο ίδιο τραπέζι (ή και τραπεζάκι σαλονιού), χωρίς το επίσημο ένδυμα αναγκαστικά, τότε διαβάζετε το σωστό άρθρο.

Πάμε να δούμε απλές, γευστικές προτάσεις που μπορούν να έρθουν σπίτι μας με delivery, αλλά και μια δυο ιδέες, που δεν χρειάζονται ουσιαστικά μαγείρεμα, αλλά όμορφη παρουσίαση.

Μεξικάνικο

Το Μεξικό είναι ένας υπέροχος προορισμός, εξωτικός και με λευκές αμμουδιές. Και ποιος δεν θα ήθελε να γιορτάσει κάποια στιγμή τον Άγιο Βαλεντίνο στη Ριβιέρα των Μάγια ή στο Τουλούμ; Όμως, επειδή μας πέφτει κομματάκι μακριά, μπορούμε να οργανώσουμε στο σπίτι μια μεξικάνικη βραδιά για δύο. Ας ξεκινήσουμε απ’ τα ποτά, just to spice things up. Μια κλασική margarita, ή κάποια απ’ τις εξίσου δημοφιλείς παραλλαγές της, είναι κοκτέιλ που εύκολα μπορούμε να παραγγείλουμε. Αν τα μεξικάνικα κοντά στο σπίτι μας έχουν πιο ενημερωμένο κατάλογο ποτών, μια πολύ ωραία επιλογή είναι και το κοκτέιλ paloma. Στο φαγητό τώρα, μπορούμε να πάρουμε πολλά και διαφορετικά tacos, που με τα έντονα χρώματά τους θα φαίνονται πολύ όμορφα σερβιρισμένα σε έναν ξύλινο δίσκο σερβιρίσματος/ξύλο κοπής. Ακόμη, αν θέλουμε να κάνουμε τη βραδιά να θυμίζει ακόμη περισσότερο πάρτι, μπορούμε να σερβίρουμε σφηνάκια τεκίλας, και να παραγγείλουμε νάτσος με πίκο ντε γκάλο και γκουακαμόλε για το finger food της βραδιάς. Τέλος, για το απαραίτητο γλυκό, θα πάρουμε φυσικά τα τραγανά τσούρος με τη σάλτσα σοκολάτας, μια άλλη, διαφορετική εκδοχή του σοκολατένιου φοντί.

Ιταλικό

Ποιο είναι το πιο ρομαντικό δείπνο που έχετε δει ποτέ σε ταινία; Φυσικά, αυτό της Λαίδης και του Αλήτη. Ένα καλό κόκκινο κρασί από την κάβα, το iconic πιάτο ζυμαρικών, σπαγκέτι με κεφτεδάκια και κόκκινη σάλτσα, και η απαραίτητη ιταλική μουσική υπόκρουση (με ακορντεόν, παρακαλώ), και θα είναι ζήτημα λεπτών, εσείς και το αμόρε να τρώτε το ίδιο μακαρόνι, που λίγο λίγο θα σας φέρνει όλο και πιο κοντά. Συνήθως, τα ιταλικά έχουν στον κατάλογό τους τιραμισού ή πανακότα, δύο γλυκά φίνα που ταιριάζουν σε ένα ρομαντικό δείπνο. Για σαλάτα, η ελαφριά καπρέζε είναι ό,τι πρέπει.

Ψησταριά αγάπη μου

Αν τα κρέατα της ψησταριάς είναι αυτά που μιλούν στη ψυχή σας, μην κάνετε τα στραβά μάτια. Ψητό θέλετε; Ψητό θα πάρετε. Μια μοσχαρίσια μπριζόλα ή φιλέτο είναι πάντα safe αλλά και καλή επιλογή, αφού μοσχαρίσιες κοπές σερβίρουν και στα καλύτερα εστιατόρια σε όλων των ειδών τα δείπνα. Ακόμη και το κοτόπουλο σούβλας ή σχάρας, αν είναι ζουμερό, ωραία ψημένο και με νόστιμη πέτσα και σερβιριστεί όμορφα και περιποιημένα, στέκεται μια χαρά. Ένα σαγανάκι ή ψητό τυρί θα το βρούμε εύκολα στον κατάλογο. Μπορούμε να το σερβίρουμε με μέλι και σουσάμι ή με κάποια μαρμελάδα ή τσάτνεϊ για να γίνει πιο fancy. Απ’ τις σαλάτες, ακόμη και η απλή πράσινη με το μαρούλι, τον άνηθο και το κρεμμυδάκι, μπορεί πανεύκολα να μεταμορφωθεί. Ένα λίγο πιο ιδιαίτερο, έτοιμο ντρέσινγκ, ξηροί καρποί και, προαιρετικά, ένα αλλαντικό και ένα τυρί από κάποιο ενημερωμένο ντέλι, και έτοιμη και η σαλάτα. Από γλυκό, εδώ, θα πρέπει μάλλον να προνοήσετε και να κάνετε ένα πέρασμα από το αγαπημένο σας ζαχαροπλαστείο. Αν και ο σιμιγδαλένιος χαλβάς δεν μας πρόδωσε ποτέ.

Σούσι

Το σούσι, και αυτό, μας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια όμορφη ποικιλία σε πλατό. Επίσης, με τα ξυλάκια, μπορούμε να ταΐσουμε το ταίρι μας «κρατώντας αποστάσεις». Από μακριά και αγαπημένοι. Αστειεύομαι φυσικά, για ζευγάρια μιλάμε, τι αποστάσεις; Αλλά καταλαβαίνετε, έχουν και τα ξυλάκια τη χάρη τους, δίνουν μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στο τραπέζι μας. Τα συνοδεύουμε είτε με σάκε για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία είτε με ένα αφρώδες λευκό κρασί ή και σαμπάνια.

Καλή επιτυχία!

Πηγή: protothema.gr