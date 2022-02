Προετοιμασίες πολέμου στην Ουκρανία - Άμαχοι ξεκίνησαν να φεύγουν από τα σπίτια τους - ΒΙΝΤΕΟ

Τρανταγμοί καταγράφονται στη γεωπολιτική σκακιέρα, με τις ισορροπίες να γίνονται ακόμη πιο εύθραυστες και την οσμή πολέμου να είναι πιο έντονη από κάθε άλλη στιγμή. Σε κινήσεις υψηλού συμβολισμού και δηλώσεις στο παρά πέντε μιας ανεξέλεγκτης σύρραξης προχωρούν οι πρωταγωνιστές του «Τριγώνου των Βερμούδων». Η Μόσχα εστιάζει στα επεισόδια και τις εκκενώσεις στην ανατολική Ουκρανία, υπενθυμίζοντας τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητεί να γίνουν σεβαστές από τη Δύση. Στην άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ ζητούν επίμονα αποκλιμάκωση διατρανώνοντας ότι δεν βλέπουν διάθεση για ουσιαστικό διάλογο ενώ η Ουκρανία, σε μια έσχατη προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης, υπογραμμίζει ότι δεν σχεδιάζει τη διεξαγωγή επιθετικών κινήσεων.

Ήδη τα επεισόδια στην ανατολική Ουκρανία έχουν πυκνώσει, με το Ντoνέτσκ να «φιλοξενεί» τη μεγαλύτερη σφοδρότητα της αντιπαράθεσης ανάμεσα σε Μόσχα και Κίεβο. Η μεγάλη έκρηξη στο Ντoνέτσκ, κοντά σε κυβερνητικό κτίριο ήρθε να προστεθεί στον κυκεώνα των εξελίξεων.

Στο μεταξύ, μέσα στο κλίμα πολεμικών δηλώσεων, νέο μήνυμα για την κρίση στην Ουκρανία θα στείλει ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Οι δηλώσεις Μπάιντεν θεωρούνται υψηλού συμβολισμού ενώ όλα κρέμονται από μια λεπτή κλωστή, η Ρωσία αυξάνει τις δυνάμεις της και η Δύση την καλεί σε αποκλιμάκωση.

Οι εκκενώσεις

Ο αριθμός όσων έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους είναι ανησυχητικά υψηλός. Οι φιλορώσοι αυτονομιστές της ανατολικής Ουκρανίας ανέφεραν ότι στο πλαίσιο της εκκένωσης της αυτοαποκαλούμενης Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ σχεδιάζουν να στείλουν στη Ρωσία περίπου 700.000 ανθρώπους.

Cars queue as #Donetsk and #Lugansk Republics evacuation are underway

Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιφέρειας αυτής είναι ρωσόφωνοι. Σε πολλούς έχει ήδη χορηγηθεί η ρωσική υπηκοότητα.

Τα πρώτα λεωφορεία που μεταφέρουν αμάχους από τις αυτονομιστικές επαρχίες της Ουκρανίας έφτασαν στην περιοχή του Ροστόφ, στη Ρωσία, αργά απόψε, μετέδωσε το πρακτορείο Tass.

Το Ντονέτσκ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι θα απομακρύνει τους κατοίκους της στη Ρωσία, επειδή αυξήθηκαν οι βομβαρδισμοί κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης.

Οι αυτονομιστές και η ουκρανική κυβέρνηση αλληλοκατηγορούνται για την αύξηση της έντασης στην περιοχή.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ ανακοίνωσε αργότερα με τη σειρά της ότι ο άμαχος πληθυσμός θα εκκενώσει την περιοχή.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι διοικούντες το Ντονέτσκ δεν είναι αυτονομιστές αλλά όργανα της Ρωσίας, κάτι που το Κρεμλίνο διαψεύδει.

First Buses Out: Women & children flee #Donetsk for safety amid fears of military escalation



