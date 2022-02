Ενίσχυση σχέσεων Κύπρου – Ην. Αραβικών Εμιράτων – Υπογραφή μνημονίων στη ναυτιλία και την κυβερνοασφάλεια

Αριθμός Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αναμένεται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στο Ντουμπάι, όπου θα επισκεφθεί την ΕΧΡΟ 2020 με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας στην ΕΧΡΟ, στις 24 Φεβρουαρίου, και τις εκεί διαβουλεύσεις που θα πραγματοποιηθούν με τις Αρχές του ΗΑΕ, αναμένεται να υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα των ναυτιλιακών μεταφορών (MoU on Cooperation on the field of Maritime Transport). Το Μνημόνιο θα υπογράψει από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας ο Υφυπουργός Ναυτιλίας κ. Βασίλης Δημητριάδης.

Επίσης, θα υπογραφεί Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας (MoU on Cyber Security). Το Μνημόνιο θα υπογράψει ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα υπογραφεί, επίσης, Μνημόνιο Συνεργασίας στον τομέα της Διπλωματικής Εκπαίδευσης (MoU in the field of Diplomatic Training).