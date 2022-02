Γροθιά στο στομάχι η φωτογραφία της 3χρονης Ράντα που ζυγίζει μόλις 4 κιλά

Στο αλ Χαντίς, έναν καταυλισμό εκτοπισμένων στην επαρχία Χάτζαχ, στη βόρεια Υεμένη, η Ράντα κλαίει ξαπλωμένη σε ένα σιδερένιo κρεβάτι μέσα σε μια σκηνή.

@AFP: Crying and struggling to breathe, three-year-old Randa sits on a metal bed in a tent in northwest #Yemen's Hajjah, her weight similar to that of a healthy newborn.



Like millions across the war-torn country, and hundreds of children in the province, Randa is hungry. pic.twitter.com/CyPK1u18j9