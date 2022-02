Πόλεμος στην Ουκρανία: Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλεντον εκφράζουν την στήριξή τους στον ουκρανικό λαό

«Τον Οκτώβριο του 2020, είχαμε την τιμή να συναντήσουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι και την Πρώτη Κυρία, οι οποίοι συμμερίστηκαν την ελπίδα και την αισιοδοξία τους για το μέλλον της Ουκρανίας», γράφει το ζεύγος στο Twitter.



«Σήμερα, στηρίζουμε τον πρόεδρο και όλους τους Ουκρανούς, την ώρα που μάχονται με θάρρος για αυτό το μέλλον», συμπλήρωσαν σε αυτό το μήνυμα που υπέγραψαν με τα αρχικά των ονομάτων τους, ενώ συνοδευόταν από τη σημαία της Ουκρανίας.

In October 2020 we had the privilege to meet President Zelenskyy and the First Lady to learn of their hope and optimism for Ukraine’s future.



Today we stand with the President and all of Ukraine’s people as they bravely fight for that future 🇺🇦 W & C