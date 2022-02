Εισβολή στην Ουκρανία: 80χρονος έτοιμος να πολεμήσει εναντίον του ρωσικού στρατού - «Το κάνω για τα εγγόνια μου»

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης οπότε και ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχουν δει το φως της δημοσιότητας συγκλονιστικές φωτογραφίες με πρωταγωνιστές αμάχους, γυναικόπαιδα και απλούς πολίτες που προσπαθούν να σώσουν τις ζωές τους. Ωστόσο υπάρχουν και εικόνες που προκαλούν δέος στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Ένα τέτοιο στιγμιότυπο θέλησε να μοιραστεί η πρώην πρώτη Κυρία της Ουκρανίας Kateryna Yushchenko μέσω του λογαριασμού της στο Twitter. Πρωταγωνιστής ένας 80χρονος άνδρας ο οποίος παρουσιάστηκε για να καταταγεί στον ουκρανικό στρατό.

«Κάποιος δημοσίευσε μια φωτογραφία αυτού του 80χρονου που εμφανίστηκε για να καταταγεί στο στρατό, έχοντας μαζί του μια μικρή βαλίτσα με δύο μπλουζάκια, ένα παντελόνι, μια οδοντόβουρτσα και μερικά σάντουιτς. Είπε ότι το έκανε για τα εγγόνια του», ανέφερε στη λεζάντα της φωτογραφίας.

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει γνωστό που τραβήχτηκε η συγκεκριμένη φωτογραφία ωστόσο γρήγορα έκανε και τον γύρο του κόσμου και έγινε viral. Σημειώνεται πως η ανάρτηση της Kateryna Yuhchenko έχει ξεπεράσει τα 47.000 retweets και τα 309.300 favorites ενώ έχει γίνει παράθεση σε πάνω από 6.500 προφίλ.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae