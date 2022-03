Η τεράστια διαφορά της «γλώσσας του σώματος» του Ζελένσκι από εκείνη του Πούτιν - Δείτε βίντεο

Η θαρραλέα στάση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την έναρξη του πολέμου στη χώρα του μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει αρκετά θετικές εντυπώσεις στο διεθνές κοινό, κάτι που αντανακλάται στα social media, όπου πολλοί χρήστες πλέκουν το εγκώμιο του Ουκρανού ηγέτη.

Ένα πρόσφατο στιγμιότυπο από συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ζελένσκι, κατά το οποίο εισέρχεται στην αίθουσα κουβαλώντας ο ίδιος την καρέκλα του, χαιρετά φιλικά τους δημοσιογράφους και κάθεται απέναντί τους, αποπνέοντας αμεσότητα και ειλικρίνια, τράβηξε την προσοχή ορισμένων σχολιαστών.

Bringing his own chair, sitting few meters from a crowd of journalists, speaking his mind with sincerity and courage, not afraid of anything: meet Ukraine's president Volodymyr Zelensky, a true leader of the free world https://t.co/yoPm3LaZhW

«Φέρνει ο ίδιος την καρέκλα του, κάθεται σε απόσταση λίγων μέτρων από τους δημοσιογράφους, μιλά με κουράγιο και ειλικρίνεια, δεν φοβάται τίποτα. Αυτός είναι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ένας πραγματικός ηγέτης του ελεύθερου κόσμου», γράφει μια σχολιάστρια στο Twitter. «Αυτός ο άνθρωπος ηγείται με κουράγιο μιας χώρας σε πόλεμο ΚΑΙ κουβαλάει τη δική του καρέκλα σε συνέντευξη Τύπου» αναφέρει ένα άλλο σχόλιο.

Ukraine's president only sleeps three hours a day but is still friendly. Soon more at @BILD about the press conference with @ZelenskyyUa https://t.co/0oiqsYS701

Η γλώσσα του σώματος του Ουκρανού προέδρου, με την αμεσότητα που αποπνέει, διαφέρει ομολογουμένως αρκετά από εκείνη του Ρώσου προέδρου. Οι πρόσφατες φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από συναντήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν με ξένους ηγέτες και αξιωματούχους έδειχναν τον Ρώσο πρόεδρο να κάθεται σε μεγάλη απόσταση από τους συνομιλητές του, με ύφος σοβαρό και απόμακρο. Η «αυστηρότητα» με την οποία απευθύνεται, ακόμα και σε άτομα της εμπιστοσύνης του (χαρακτηριστικό παράδειγμα η πρόσφατη στιχομυθία του με τον επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας κατασκοπείας που έγινε viral) έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το πρόσωπο που δείχνει προς τα έξω ο Ουκρανός ομόλογός του.

Στο απόμακρο προφίλ του Πούτιν αναφέρθηκε έμμεσα και ο ίδιος ο Ζελένσκι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου από το Κίεβο, όπου κάλεσε τον Πούτιν να τον συναντήσει «πρόσωπο με πρόσωπο». Ο Ουκρανός ηγέτης αναφέρθηκε στο μακρύ τραπέζι που χρησιμοποιεί ο Πούτιν για αρκετές συναντήσεις του με ξένους ηγέτες λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κάτσε για να διαπραγματευτούμε, όχι με 30 μέτρα απόσταση» δήλωσε ο Ζελένσκι για να συμπληρώσει: «δεν δαγκώνω. Τι φοβάσαι;».

Zelensky to Putin: "Good Lord, what do you want? Leave our land. If you don't want to leave now, sit down with me at the negotiating table. But not from 30 meters away, like with Macron and Scholz. Sit down with me and talk. What are you afraid of? We're no threat to anyone." pic.twitter.com/CNsLj2yQ1N