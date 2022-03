Παρέλασαν στέλνοντας μήνυμα ειρήνης μέλη της βασιλικής οικογένειας του Καρναβαλιού

Μήνυμα ειρήνης έστειλαν την Κυριακή μέλη της βασιλικής οικογένειας του Καρναβαλιού της Λεμεσού, τα οποία παρέλασαν κατά μήκος του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου Πάρκου της Επίχωσης.



Μια τέτοια μέρα, οι γνωστοί καρναβαλιστές της Λεμεσού θα διασκέδαζαν πάνω σε άρματα, στην μεγάλη Καρναβαλίστικη Παρέλαση της Λεμεσού, που για δεύτερη χρονιά ματαιώνεται λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Στο κλίμα που επικρατεί προστέθηκε και ο πόλεμος στην Ουκρανία.



Με αφορμή τον πόλεμο τα μέλη της βασιλικής οικογένειας αποφάσισαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα σήμερα, τελευταία μέρα των καρναβαλίστικων εκδηλώσεων του Δήμου Λεμεσού.



Κρατώντας πλακάτ που ανέγραφαν «Peace. Not War» (Ειρήνη. Όχι πόλεμος), παρέλασαν κατά μήκος του Πολυλειτουργικού Παραθαλάσσιου, φορώντας τις αποκριάτικες τους στολές.



Σε δήλωση της η φετινή βασίλισσα του Καρναβαλιού, Βέρα Ευθυμίου Παρλαλίδου, είπε πως παρά την αισιόδοξη διάθεση με την οποία ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις, ξαφνικά ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, κάτι το οποίο κανένας δεν επιθυμεί. «Έτσι αποφασίσαμε να τελειώσουμε το καρναβάλι, με μία διαμαρτυρία για τον πόλεμο», συμπλήρωσε.



Ο Μίλτος Παπαδόπουλος, Βασιλιάς Καρνάβαλος 2011, είπε πως οι βασιλιάδες σήμερα διαδηλώνουν για την ειρήνη και οι κυβερνώντες του κόσμου πρέπει να θυμηθούν τι έγινε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να μην οδηγηθούμε σε έναν τρίτο.



Έχουμε κουραστεί, ειρήνη, όχι πόλεμος, δήλωσε από την πλευρά του ο Ανδρέας Βρυωνίδης, Βασιλιάς Καρνάβαλος 2015, ενώ η Έρμα Στυλιανίδη, Βασίλισσα του Καρναβαλιού 2013, ανέφερε ότι «για τον πολιτισμό και την αγάπη πρέπει να σταματήσουμε τους πολέμους, να μην υπάρχουν πλέον πόλεμοι ούτε πρόσφυγες, ούτε παιδιά χωρίς την οικογένεια και τα σπίτια τους».



Χρειαζόμαστε αγάπη και χαρά ανέφερε εξάλλου η Μαρία Νικολαϊδη Αφάμη, Βασίλισσα του Καρναβαλιού 2019, ενώ ο Χριστάκης Μαχαλλεκίδης, Βασιλιάς Καρνάβαλος 2018, είπε πως όλοι είναι ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης. Υπέδειξε δε ότι σε 48 ώρες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία κινητοποιήθηκε όλος ο κόσμος, ενώ εδώ και 48χρόνια «κανένας δεν είπε τίποτε για την εισβολή της Τουρκίας (στην Κύπρο)».



Οι εκδηλώσεις του Λεμεσιανού Καρναβαλιού ολοκληρώνονται στις 20.00, στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, με την παράσταση «Back to the 80’s-90’s», από την εξαμελή μπάντα Τεύκρου Νεοκλέους.



Νωρίτερα, στις 18.00, οι κανταδόροι Γιωργαλλέτου θα τραγουδούν σε συνοικίες της Λεμεσού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ