Απίθανη σύμπτωση: Οι ημερομηνίες των Παγκ. Πολέμων έχουν ίδιο άθροισμα με την εισβολή στην Ουκρανία

Πάντα σε μεγάλα γεγονότα, υπάρχουν κάποιοι που ψάχνουν συμπτώσεις με άλλα ανάλογα και η εισβολή της Ρωσίας δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Μόνο που το αποτέλεσμα της σύμπτωσης αυτής είναι κάπως τρομακτικό και έχει γίνει viral στα social media και ειδικά στο Twitter.

Και πως να μην είναι από τη στιγμή που οι το άθροισμα των ημερομηνιών που ξεκίνησαν οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι έχουν το ίδιο άθροισμα με αυτή της ημέρας που ξεκίνησαν ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Βέβαια, όπως πολύ σωστά θα παρατηρήσει κανείς, η πρόσθεση δεν γίνεται με τους ίδιους κανόνες στην ημέρα, στον μήνα και στον χρόνο των ημερομηνιών.

Στην ημέρα και στον μήνα, τα νούμερα μένουν ως έχουν, ενώ στον χρόνο σπάνε σε δύο διψήφια.

Όταν όμως θέλεις να συνδέσεις κάποια γεγονότα, βρίσκεις συμπτώσεις.

Not to freak everybody out, but: pic.twitter.com/yrG31GlNoI