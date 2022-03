Πόλεμος στην Ουκρανία: Έπιασαν σαμποτέρ τους έδεσαν σε δέντρο και τους έδειραν άγρια

Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα όσα γράφουν τα διάφορα Ουκρανικά βίντεο που ανεβαίνουν στο twitter και δείχνουν Ουκρανούς στρατιώτες να χτυπούν ανελέητα και να εξευτελίζουν ανθρώπους που όπως λένε οι Ουκρανοί, είναι σαμποτέρ.

Τους δένουν γύρω από ένα δέντρο τους κατεβάζουν τα παντελόνια και τα εσώρουχα και αρχίζουν να τους χτυπάνε είτε με κλαδιά είτε με ξύλα. Οι ίδιοι οι Ουκρανοί λένε πως οι άνθρωποι αυτοί ήταν σαμποτέρ υπέρ των Ρώσων και είτε έδιναν πληροφορίες στους εχθρούς για τις θέσεις του Ουκρανικού στρατού, είτε ζωγράφιζαν με χρώματα στόχους για να εντοπίζονται από τα αεροπλάνα και να βομβαρδίζονται.

Ξύλο και εξευτελισμός

Αυτό λένε οι Ουκρανοί, αλλά κανείς δεν μπορεί με σιγουριά σε έναν πόλεμο να είναι σίγουρος για την ακρίβεια των όσων λέγονται. Ένα από τα πολλά βίντεο είναι και αυτό που θα παρακολουθήσετε.

Σε έναν στύλο του ρεύματος έχουν δέσει δυο άνδρες. Τους έχουν κατεβάσει τα παντελόνια και τα εσώρουχα. Ο ένας κοιτάζει το πρόσωπο του άλλου. Ο Ουκρανός στρατιώτης ή παραστρατιωτικός, τους ακινητοποιεί όρθιους στον στύλο περνώντας γύρω τους πλαστικό σελοφάν που απαγορεύει κάθε κίνηση.

Αφού τους έχει ακινητοποιήσει για τα καλά εκείνος και οι υπόλοιποι αρχίζουν τον δημόσιο εξευτελισμό και το ξύλο. Τους κλωτσάνε παντού στα γυμνά σημεία του σώματος τους και μετά τους χτυπάνε.

It is not California, it is Ukraine, punishment for looter 😍#Ukraine #looter pic.twitter.com/5ZvlAWrqnx