Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτες παίζουν το «Don’t Worry, Be Happy» μπροστά στο οδόφραγμα – Συγκινητικό βίντεο

Το BBC επιβεβαίωσε ένα ακόμη βίντεο: Μια στρατιωτική μπάντα Ουκρανών παίζει το τραγούδι «Don’t Worry, Be Happy» μπροστά από οδοφράγματα που προστατεύουν το κτίριο της Όπερας στην Οδησσό.

Χαρακτηριστικό είναι ακόμα ένα βίντεο με ένα μικρό κορίτσι που τραγουδά το «Let it Go» από την παιδική ταινία Frozen την ώρα που βρίσκεται σε ένα υπόγειο καταφύγιο. Η Amelia τραγουδά και οικογένειες που έχουν επίσης βρει καταφύγιο μαζί της τη χειροκροτούν.

