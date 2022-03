Βόμβες σε άμαχους Ουκρανούς σε θέατρο στην Μαριούπολη - Βίντεο δείχνει δεκάδες παιδιά στο καταφύγιο πριν τον ρωσικό βομβαρδισμό

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που δείχνουν το κατεστραμμένο από τους βομβαρδισμούς θέατρο στη Μαριούπολη, εκεί όπου έβρισκαν καταφύγιο χιλιάδες κάτοικοι ενώ η περιοχή τους βρισκόταν στο έλεος των αεροπορικών επιθέσεων.

Τη στιγμή που δεν υπάρχουν ακόμη ακριβείς πληροφορίες για τα θύματα, το γεγονός ότι δεκάδες παιδιά βρίσκονταν στο θέατρο προτού καταστραφεί, ενισχύει τον φόβο για ενδεχόμενες απώλειες.

Η Μόσχα, από την πλευρά της, αρνείται ότι βομβάρδισε το ιστορικό θέατρο, διαψεύδοντας έτσι τους ισχυρισμούς των Ουκρανών ότι η βόμβα που έριξαν οι Ρώσοι προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

‼️This is all that remains of the Drama Theater in #Mariupol



According to local media, up to 1,000 people could have been inside the building. All of them are now under the rubble of the building. The exact number of casualties is still unknown. pic.twitter.com/4L3D8lt39E — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Πρόκειται για προπαγάνδα ή για φρίκη;

Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, ο αριθμός των ανθρώπων που έβρισκε καταφύγιο στο θέατρο έφτανε τους 1.000.

The words “children” were written in Russian in large white letters in front of & behind the theater that was destroyed in #Mariupol today. These were added around March 12. Video posted on March 10 shows theater packed with sheltering families. @Maxar https://t.co/nrQLa2V6Ro pic.twitter.com/paKUEBQww2 — Christoph Koettl (@ckoettl) March 16, 2022

Πριν από λίγες ημέρες, όπως φαίνεται σε εικόνα της αμερικανικής διαστημικής εταιρείας Maxar, μπροστά και πίσω από το κτίριο του θεάτρου είχε γραφτεί με έντονα λευκά γράμματα η λέξη «παιδιά» στα ρωσικά, με το υπονούμενο να είναι σαφές για την κλιμακούμενη επιθετικότητα των Ρώσων.

Πάντως, το Κρεμλίνο προχωρά σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στοπν βομβαρδισμό καταφύγιων.

Προσοχή σκληρές εικόνες

There are no words to describe the horror that is happening in #Mariupol right now



The occupiers are purposefully killing civilians, regardless of gender or age. In addition, they have led the situation in the city to a real humanitarian catastrophe. pic.twitter.com/zbzjJ2uWzn — NEXTA (@nexta_tv) March 16, 2022

Ύστερα από την επίθεση σε βάρος του θεάτρου, βομβαρδίστηκε και πισίνα στη Μαριούπολη, γνωστή στην περιοχή όπου βρίσκονταν κυρίως έγκυες και παιδιά.

Οι βομβαρδισμοί στη Μαριούπολη είναι ανελέητοι, σκοτώνοντας καθημερινά αμάχους, ανάμεσά τους και παιδιά. Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα είναι ενδεικτικά της σφοδρότητας των αεροπορικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πτώση βόμβας στο θέατρο προκάλεσε ισχυρή έκρηξη και μετέτρεψε σε συντρίμμια την όαση του πολιτισμού, που αποτελούσε καταφύγιο για δεκάδες κόσμου.

Μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση εκτυλίσσεται στη Μαριούπολη, όπου πυρά έχουν καταστρέψει πολλά κτίρια, νοσοκομεία και σχολεία. Ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, μιλώντας για τις επιθέσεις στη Μαριούπολη έκανε λόγο για μια από τις χειρότερες στιγμές του πολέμου.

Οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν, νωρίτερα, τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις για την επίθεση με οβίδες πυροβολικού κατά αυτοκινητοπομπής με αμάχους που εγκατέλειπαν νωρίτερα την περιοχή, με προορισμό τη Ζαπορίζια.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Ωστόσο, το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων μετέδωσε (επικαλούμενο ουκρανική στρατιωτική πηγή) πως «υπάρχουν νεκροί».

Ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο από τον τόπο της επίθεσης. Στις εικόνες διακρίνεται μεταξύ άλλων ένα καμένο αυτοκίνητο. Το πρακτορείο Reuters υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει την αυθεντικότητά τους.

«Το βαρύ πυροβολικό των εχθρικών δυνάμεων έπληξε μια αυτοκινητοπομπή με αμάχους, η οποία κινείτο στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στη Ζαπορίζια», έγραψε ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Στάρουχ σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Ο ουκρανικός στρατός επιβεβαίωσε τις αναφορές για το «χτύπημα» στην αυτοκινητοπομπή, δημοσιοποιώντας τη φωτογραφία ενός παιδιού, το οποίο ανέφερε πως τραυματίστηκε στην επίθεση.

Ρώσοι κατέλαβαν νοσοκομείο στη Μαριούπολη

Υπό ρωσική ομηρεία βρέθηκαν εκατοντάδες ασθενείς και μέλη του προσωπικού του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Μαριούπολης.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, λίγες ημέρες μετά τη φονική επίθεση σε μαιευτήριο της Μαριούπολης, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της πόλης τέθηκε υπό κατάληψη και 400 ασθενείς και προσωπικό αντιμετωπίζονταν ως όμηροι. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Πάβλο Κυριλένκο, το περιφερειακό νοσοκομείο εντατικής θεραπείας στα δυτικά προάστια της Μαριούπολης καταστράφηκε σχεδόν τις προάλλες, όμως το προσωπικό συνέχισε να περιθάλπει ασθενείς στο υπόγειο.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι σύμφωνα με εργαζόμενο στη δομή «οι Ρώσοι ανάγκασαν 400 άτομα από γειτονικά σπίτια να έρθουν στο νοσοκομείο μας. Δεν μπορούμε να φύγουμε».

