Άμεση απάντηση Κιέβου σε Μόσχα: Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες - Ζητούν κατάπαυση του πυρός

Ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, που ηγείται της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία εξήγησε ότι το Κίεβο θέλει οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να οδηγήσουν σε κατάπαυση του πυρός, σε απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων και σε εγγυήσεις ασφαλείας.

"Οι ανακοινώσεις της ρωσικής πλευράς περιλαμβάνουν μόνο θέσεις με αιτήματα. Όλες οι ανακοινώσεις έχουν σκοπό, μεταξύ άλλων, να προκαλέσουν ένταση στα μέσα ενημέρωσης. Οι θέσεις μας παραμένουν αμετάβλητες. Κατάπαυση του πυρός, απόσυρση στρατευμάτων και ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας με συγκεκριμένες διατυπώσεις", έγραψε ο Ποντολιάκ σε ανάρτηση στο Twitter.

Tο ουδέτερο καθεστώς της Ουκρανίας, και η μη ένταξή της στο ΝΑΤΟ, είναι θέματα για τα οποία η Μόσχα και το Κίεβο συγκλίνουν περισσότερο στις διαπραγματευτικές τους θέσεις, υποστήριξε την Παρασκευή ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Για «πολυάριθμα εγκλήματα πολέμου» κατηγόρησε την Ουκρανία ο Βλαντίμιρ Πούτιν σε νέα επικοινωνία που είχε την Παρασκευή με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος Μακρόν τόνισε στον Πούτιν, ότι «ανησυχεί εξαιρετικά» για την κατάσταση στη Μαριούπολη, η οποία πλήττεται από συνεχείς βομβαρδισμούς τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το γαλλικό προεδρικό γραφείο. Η κλήση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα, πρόσθεσε το Ελιζέ.

«Είχε ουσιαστική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν. Η γνώμη της Κομισιόν σχετικά με την αίτηση για ένταξη στην ΕΕ θα προετοιμαστεί εντός λίγων μηνών. Η Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών και η ΕΚ έχουν λάβει οδηγίες. Προχωράμε μαζί στο στρατηγικό μας στόχο», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος μετά την επικοινωνία του με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

