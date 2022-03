Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης και η Έμιλυ Γιολίτη είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της εγχώριας showbiz.

Ο Διευθύνων σύμβουλος του συγκροτήματος «Δίας», άναψε και πάλι τα κάρβουνα για να ετοιμάσει ένα νόστιμο δείπνο στην αγαπημένη του Έμιλυ.

Πολλές είναι οι φορές που βλέπουμε το ζευγάρι να εκτιμά το καλό φαγητό, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που τους βλέπουμε να μαγειρεύουν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Έμιλυ Γιολίτη, ανάρτησε φωτογραφία γράφοντας: «I may have the chef 👨‍🍳 but the details (and the pudding) are mine ♥️»

Δείτε την ανάρτηση: