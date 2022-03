Elite: To Netflix κυκλοφόρησε βίντεο από τη νέα σεζόν της σειράς

Στην υπόθεση της επιτυχημένης σειράς που έκανε πρεμιέρα το 2018, όταν τρεις έφηβοι της εργατικής τάξης γράφονται σ' ένα ιδιωτικό σχολείο της Ισπανίας, η σύγκρουση ανάμεσα σ' αυτούς και τους πλούσιους συμμαθητές τους καταλήγει σε φόνο.

Το «Elite» σημείωσε τεράστια επιτυχία στην πλατφόρμα, ενώ έχει ανανεωθεί από το δίκτυο και για έκτη σεζόν.

Η επίσημη σύνοψη των νέων επεισοδίων δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, ωστόσο όπως σε κάθε σεζόν, έτσι και τώρα, η υπόθεση θα ασχοληθεί με ένα ολοκαίνουριο μυστήριο.Τι θα ταράξει άραγε τα νερά αυτή τη φορά στος Λας Ενθίνας;

Watch the first clip from Elite Season 5 and get a hint of the drama the new characters will be bringing pic.twitter.com/pAwKI4YjAp