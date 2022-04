Πόλεμος στην Ουκρανία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Μαριούπολη, λέει ο Ζελένσκι

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν σκοτωθεί από τη ρωσική επίθεση εναντίον της Μαριούπολης στη νοτιοανατολική Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας.

«Η Μαριούπολη έχει καταστραφεί, υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νεκροί, αλλά παρά το γεγονός αυτό οι Ρώσοι δεν σταματούν την επίθεσή τους», κατήγγειλε ο Ζελένσκι.

Addressing ROK lawmakers, @ZelenskyyUa asks South Korea to aid military hardware such as tanks and equipments that can intercept missiles to stop Russia from attacking not only Ukraine but other countries as well pic.twitter.com/yJ9qrvmqNX