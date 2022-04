Θρίλερ με το ρωσικό καταδρομικό πλοίο Moskva στη Μαύρη Θάλασσα – Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν πως το χτύπησαν με πυραύλους

Το ρωσικό καταδρομικό Moskva είναι το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Είναι το πλοίο που την πρώτη μέρα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία πλησίασε το Φιδονήσι και κάλεσε τους συνοριοφύλακες να παραδοθούν αλλά αντ’ αυτού άκουσε τη φράση που έμεινε στην ιστορία: «άντε γαμ@@@@@», η οποία έγινε και γραμματόσημο!

Αυτό που μεταδίδουν τις τελευταίες ώρες διεθνή και ρωσικά ΜΜΕ (επικαλούμενα και ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας) είναι πως το Moskva έπιασε φωτιά και έγιναν εκρήξεις των πυρομαχικών του, με αποτέλεσμα το πλοίο να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την ανατίναξη. TASS, RIA Novosti και Interfax δεν διευκρίνισαν ποια είναι η θέση του καταδρομικού.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Interfax, το πλήρωμα απομακρύνθηκε και η αιτία της πυρκαγιάς και των εκρήξεων ερευνάται. «Πυρκαγιά στο Moskva προκάλεσε έκρηξη στα πυρομαχικά που μετέφερε. Το πλοίο έχει υποστεί σοβαρή ζημιά. Το πλήρωμα εκκενώθηκε», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Την ίδια ώρα και ενώ δεν υπάρχει καμία εικόνα από το πλοίο, η Ουκρανία υποστηρίζει πως το ρωσικό καταδρομικό χτυπήθηκε από πυραύλους Neptune. Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

Thus far in the war, the Russian Navy has lost one large landing ship, another large landing ship sustained damage, a Raptor patrol boat was struck by an ATGM, and now the Black Sea Fleet's flagship has sustained "serious damage" likely a result of a Ukrainian strike. 3/ pic.twitter.com/3rGscjChTg