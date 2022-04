Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σήκωσαν τα βαρέα βομβαρδιστικά Tu-95/-160

Τα βαρέα βομβαρδιστικά Tu-95/-160 σήκωσαν οι Ρώσοι πάνω από τον εναέριο χώρο της Ουκρανίας βομβαρδίζοντας τη Μαριούπολη, η οποία οδεύει προς πλήρη ισοπέδωση από την πολιορκία διαρκείας των Ρώσων.

Όπως μεταδίδει το BBC, τα ρωσικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν τη Μαριούπολη. Σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, ο συνταγματάρχης Oleksandr Motuzianyk, εκπρόσωπος του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας, δήλωσε την Παρασκευή ότι ρωσικά βομβαρδιστικά μεγάλης εμβέλειας έπληξαν την πολιορκημένη πόλη της Μαριούπολης.

«Στις 14 Απριλίου, δύο ρωσικά στρατηγικά βαρέα βομβαρδιστικά Tu-95/-160 εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ που πλήττουν το έδαφος της Ουκρανίας από το Krasnodar Krai του εναέριου χώρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας», είπε. «Επίσης, για πρώτη φορά από την έναρξη της ένοπλης επιθετικότητας, βόμβες ρίφθηκαν από βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς Tu-22M3. Αυτή η αεροπορική επιδρομή έλαβε χώρα, χτυπώντας τη Μαριούπολη».

Τα βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς Tu-22M3

Ξεχωριστά, ο Oleh Syniehubov, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στο Χάρκοβο, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν ένα ρωσικό επιθετικό ελικόπτερο Ka-52, σκοτώνοντας το ρωσικό πλήρωμα.

Πυρηνική απειλή μετά τη βύθιση του Moskva και τις αποτυχίες του Πούτιν

Οι στρατιωτικές αποτυχίες της Μόσχας στην Ουκρανία, ειδικά μετά και τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού ναυτικού «Moskva» στη Μαύρη Θάλασσα, επαναφέρουν την απειλή του Βλαντιμίρ Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων, ως έσχατη λύση στα αδιέξοδά του, εκτιμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάζοντας πλέον ακόμα μία επικίνδυνη παράμετρο στο «Ουκρανικό», μετά από ακριβώς πενήντα μέρες πολέμου.

Η σύγκρουση άλλωστε της Ρωσίας με τη Δύση οξύνεται, μετά την εκτόξευση απειλών, με αναφορές και στα πυρηνικά όπλα, από το Κρεμλίνο για την πρόθεση ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, την ώρα που η Ουάσιγκτον επιμένει στη διεύρυνση του Συμφώνου, θεωρώντας ότι ενισχύσει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών κρατών.

Σε νυχτερινό διάγγελμά του ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε επίτευγμα του ουκρανικού λαού τις 50 μέρες αντίστασης στην ρωσική εισβολή. «Είναι ένα επίτευγμα εκατομμυρίων Ουκρανών» σημείωσε με έμφαση, προσθέτοντας «δόξα τω Θεώ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, ο λαός μας — υπερασπιστήκαμε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας». Και όπως σημείωσε φορτισμένος «για να το θέσουμε ήπια, κανένας δεν ήταν πεισμένος ότι θα επιβιώναμε. Πολλοί μας συμβούλευαν να παραδοθούμε de facto στην τυραννία, αλλά δεν γνώριζαν πόσο γενναίοι είναι οι Ουκρανοί».

Η βύθιση του «Moskva» και τα πυρηνικά

Τις ώρες που κυριαρχούσε η είδηση ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αντίστασης χτύπησαν στη Μαύρη Θάλασσα τη ρωσική ναυαρχίδα «Moskva», η οποία λίγο αργότερα κατά τη ρυμούλκησή της βυθίστηκε, ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς προειδοποιούσε ότι οι απειλές της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών όπλων πρέπει να ληφθούν σοβαρά. Και εξηγούσε ότι λόγω της «πιθανής απελπισίας», που διακατέχει τον πρόεδρο Πούτιν και τη ρωσική ηγεσία, για τις αποτυχίες στο στρατιωτικό πεδίο στην Ουκρανία, «κανένας από εμάς δεν μπορεί να πάρει ελαφρά την απειλή για μια καταφυγή σε τακτικά πυρηνικά όπλα ή πυρηνικά όπλα χαμηλής απόδοσης». Σημείωσε ότι η αμερικανική υπηρεσία παρακολουθεί πολύ προσεκτικά το ενδεχόμενο αυτό, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχουν διαπιστωθεί ακόμα κινήσεις από τη Ρωσία για μία τέτοια ενέργεια.

.@LMartinezABC breaks down the significance of the sinking of the Russian flagship in the Black Sea, the Moskva, both militarily and symbolically. https://t.co/l1yAOEyAUC pic.twitter.com/XxQ8hd3vHo