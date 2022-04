Πόλεμος στην Ουκρανία: Τιμητικός τίτλος από τον Πούτιν σε ταξιαρχία που συμμετείχε στις σφαγές στην Μπούτσα

Τιμητικό τίτλο για «ηρωισμό» στην 64η μηχανοκίνητη ταξιαρχία τυφεκιοφόρων, η οποία κατηγορείται από το Κίεβο ότι συμμετείχε σε σφαγές που διαπράχθηκαν στην Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, απένειμε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Πούτιν υπέγραψε, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ένα διάταγμα με το οποίο απονέμεται ο «επίτιμος τίτλος Φρουράς» σε αυτή την ταξιαρχία λόγω του «ηρωισμού και της επιμονής, της αποφασιστικότητας και του θάρρους» των ανδρών της.

Τι δήλωσε για τις κυρώσεις

Με μια από τις γλαφυρές περιγράφες του, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε, νωρίτερα, ότι οι χώρες της Δύσης «έβαλαν αυτογκόλ» επιβάλλοντας κυρώσεις κατά της Ρωσίας για το ζήτημα της Ουκρανίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει «στην επιδείνωση της οικονομίας στην Δύση».

Μιλώντας τη Δευτέρα σε κορυφαίους κυβερνητικούς αξιωματούχους μέσω βιντεοσύνδεσης για την κατάσταση της οικονομίας της Ρωσίας, ο Πούτιν δήλωσε ότι ο πληθωρισμός σταθεροποιείται και ότι η λιανική ζήτηση στη χώρα έχει εξομαλυνθεί.



Η Ρωσία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον προϋπολογισμό της για να στηρίξει την οικονομία και τη ρευστότητα σε συνθήκες συρρίκνωσης της δανειοδοτικής δραστηριότητας, ακόμη και αν οι μειώσεις των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας θα καταστήσουν τον δανεισμό φθηνότερο, δήλωσε ο πρόεδρος Πούτιν.

Επιπλέον δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία θα πρέπει να επιταχύνει τη διαδικασία χρήσης των εθνικών νομισμάτων στο εξωτερικό εμπόριο υπό τις νέες συνθήκες.

Υπενθυμίζεται ότι οι δυτικές χώρες έχουν επιβάλει πρωτοφανείς κυρώσεις στις επιχειρήσεις και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Το 95% των θυμάτων στην Μπούτσα πυροβολήθηκαν

Σχεδόν όλοι όσοι βρέθηκαν νεκροί στην μαρτυρική Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, δολοφονήθηκαν από πυροβολισμούς, δήλωσε - πριν από λίγες ημέρες - ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής του Κιέβου, Αντρί Νεμπίτοφ.

«Το 95% των ανθρώπων πυροβολήθηκαν με τουφέκια υψηλής ακρίβειας ή άλλα ελαφρά όπλα» σε αυτό το βορειοδυτικό προάστιο του Κιέβου, δήλωσε ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

🇺🇦#Ukraine : It's incompatible with what we see in #Butcha...

🇷🇺#Russian army evacuating old people to safe place.❤️‍🩹 pic.twitter.com/VaeanWFNob