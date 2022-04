Έλον Μασκ: Το πήρε τελικά - Αγόρασε το Twitter για 44 δισ. δολάρια

Όπως δημοσιεύει το Reuters, ο Έλον Μασκ έκλεισε συμφωνία για την εξαγορά της Twitter Inc έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σε μια συναλλαγή που θα μεταβιβάσει τον έλεγχο της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται από εκατομμύρια χρήστες και παγκόσμιους ηγέτες στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας, οι μέτοχοι θα λάβουν 54,20 δολάρια ανά μετοχή.

Πρόκειται για την πιο σημαντική στιγμή στην πορεία των 16 χρόνων του Twitter, εταιρείας που αναδείχθηκε σε μια από τις πιο επιδραστικές δημόσιες πλατφόρμες στον κόσμο, ωστόσο τώρα αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις.

Από την αβεβαιότητα στη… συμφωνία «μαμούθ»

Οι συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία, η οποία την περασμένη εβδομάδα φαινόταν αβέβαιη, επιταχύνθηκαν το Σαββατοκύριακο, αφού ο Μασκ προσέλκυσε τους μετόχους του Twitter με τις λεπτομέρειες χρηματοδότησης της προσφοράς του.

Υπό πίεση, το Twitter άρχισε διαπραγματεύσεις με τον Μασκ για την αγορά της εταιρείας, στην προτεινόμενη τιμή των 54,20 δολαρίων ανά μετοχή.

Η συμφωνία αυτή τερματίζει την πορεία του Twitter ως δημόσια εταιρεία, από την αρχική δημόσια προσφορά του 2013.

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας»

«Η ελευθερία του λόγου είναι το θεμέλιο μιας λειτουργικής δημοκρατίας και το Twitter είναι η ψηφιακή πλατεία της πόλης όπου συζητούνται θέματα ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας» ανέφερε ο Musk σε δήλωσή του.

Νωρίτερα, σε άλλη ανάρτηση, με την οποία προεξοφλούσε την αφορά του Twitter ο Ελον Μασκ είχε γράψει… στο Twitter «ελπίζω ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι επικριτές μου θα παραμείνουν στο Twitter, γιατί αυτό σημαίνει ελευθερία του λόγου».

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means