Πιθανός μετασεισμός 4 ρίχτερ - Αισθητός και πάλι σε Πάφο και Λεμεσό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο σεισμός ήταν 4 Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάφο.

Προηγήθηκε σεισμός 4.8 Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν στα 21 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Πάφου.

