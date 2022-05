11 αστέρες που «έτρωγαν» τη μια απόρριψη μετά την άλλη πριν γίνουν διάσημοι

Η φήμη και δόξα δεν είναι κάτι που αποκτάται από τη μια μέρα στην άλλη. Οι παρακάτω διασημότητες με σκληρή δουλειά, επιμονή και υπομονή κατάφεραν να αναγνωριστούν και να πείσουν για το ταλέντο τους, αφού προηγουμένως τους είχαν απορρίψει.

1. Lady Gaga

Στην ηλικία των 19 ετών, η Lady Gaga υπέγραψε στην «Island Def Jam Records». Τρεις μήνες μετά τις υπογραφές, η εταιρεία «έσπασε» το συμβόλαιο. Το αφεντικό της δισκογραφικής LA Reid παραδέχτηκε ότι πήρε την απόφαση, όταν άκουσε μερικά από τα ημιτελή ντέμο της Gaga ενώ εκείνος είχε μια «κακή μέρα». Το τραγούδι της Gaga με τίτλο «Marry the Night» στην ουσία ασχολείται με την απόρριψή της από την εταιρεία της. Όταν ο Reid κατάλαβε το λάθος του μίλησε ανοιχτά για τη λύπη του, που άφησε τη Gaga να φύγει. Η Gaga από την άλλη με την καριέρα που έχτισε στη συνέχεια θα το θυμάται όλο αυτό σαν μια… κακή ανάμνηση.

2. Χάρισον Φορντ

Ο Χάρισον Φορντ πληροφορήθηκε από ένα άγνωστο στέλεχος του Χόλιγουντ ότι δεν διέθετε την ποιότητα και τη στόφα του σταρ που απαιτούνταν για να πετύχει στη βιομηχανία του θεάματος.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης του 2013, ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στον Conan O'Brien για τον πρώτο του ρόλο ως γκρουμ σε ένα ξενοδοχείο, όπου έπρεπε να παραδώσει ένα τηλεγράφημα στον James Coburn. «Οι ατάκες μου ήταν: "Καλώ τον κύριο Τζόουνς, τον κύριο Τζόουνς, καλώ τον κύριο Τζόουνς" και εκείνος σήκωσε το χέρι του και πήγα και είπα: "Κύριε Τζόουνς; Δωμάτιο 204; και μου είπε, 'Ναι' και του έδωσα το σημείωμα και αυτή ήταν η δουλειά μου"».

Αργότερα, ο Χάρισον συναντήθηκε με έναν τύπο που ήταν υπεύθυνος για το πρόγραμμα νέων ταλέντων της Columbia Pictures. «Με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε, 'Κάτσε κάτω μικρέ. Είδα τις χθεσινές ταινίες- δεν πρόκειται να τα καταφέρεις ποτέ στη δουλειά. Ξέχνα το». Σχεδόν 15 χρόνια αργότερα, ενώ ο Φορντ βρισκόταν σε ένα κινηματογραφικό στούντιο, ένας σερβιτόρος έφερε μια επαγγελματική κάρτα που είχε σταλεί από αυτόν ακριβώς τον άνθρωπο και έγραφε: «Έχασα το στοίχημά μου». Ο Χάρισον είναι σήμερα ένας από τους πιο κερδοφόρους ηθοποιούς στην Αμερική, με πάνω από 80 ταινίες στο ενεργητικό του.

3. Όπρα Γουίνφρεϊ

Στην Όπρα Γουίνφρεϊ είχαν πει ότι ήταν «ακατάλληλη για τηλεοπτικές ειδήσεις». Πριν γίνει ένα από τα πιο διάσημα πρόσωπα της τηλεόρασης, η Όπρα εργάστηκε ως ρεπόρτερ βραδινών ειδήσεων στο WJZ-TV της Βαλτιμόρης, αλλά τελικά απολύθηκε επειδή κρίθηκε ως «ακατάλληλη για να λέει ειδήσεις καθώς δεν μπορούσε να διαχωρίσει τα συναισθήματά της από τις ιστορίες της». Τότε οι παραγωγοί για να την υποβιβάσουν τη μετέφεραν σε μία καθημερινή εκπομπή. Εκεί ήταν που η Όπρα βρήκε την πραγματική της κλίση, η οποία την οδήγησε να δημιουργήσει το δικό της talk show και να γίνει μια πολυβραβευμένη δημοσιογράφος και ένα γνωστό όνομα στην τηλεόραση.

4. Γουόλτ Ντίσνεϊ

Στον Γουόλτ Ντίσνεϊ είπαν ότι «δεν είχε φαντασία». Ο Ντίσνεϊ απολύθηκε από την εφημερίδα «Kansas City Star» το 1919, επειδή ο εκδότης του είπε ότι «του έλειπε η φαντασία και δεν είχε καλές ιδέες». Αργότερα, ο Γουόλτ θα ξεκινούσε το δικό του στούντιο κινουμένων σχεδίων με την ονομασία «Laugh-O-Gram», το οποίο τελικά οδηγήθηκε στην πτώχευση. Αυτό όμως δεν τον πτόησε και δεν τον αποθάρρυνε. Ο Γουόλτ συνέχισε να εργάζεται σκληρά χτίζοντας ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο κινουμένων σχεδίων στον κόσμο. Κέρδισε 22 βραβεία Όσκαρ και έγινε η αιτία να δημιουργηθούν θεματικά πάρκα και εμβληματικά κινούμενα σχέδια που ακόμα και σήμερα δίνουν χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

5. Σακίρα

Η δασκάλα της Σακίρα της είχε απαγορεύσει την είσοδο στο μάθημα της χορωδίας. Όταν η Σακίρα πήγαινε στο δημοτικό σχολείο, την κορόιδευαν συνεχώς λόγω της φωνής της. Της έλεγαν ότι ακουγόταν σαν κατσίκα εξαιτίας του εύρους της φωνής της. Όταν προσπάθησε να συμμετάσχει στη χορωδία, η δασκάλα της χορωδίας έφτασε στο σημείο να πει στη Σακίρα ότι είχε κακή φωνή και αρνήθηκε να την αφήσει να συμμετάσχει στη χορωδία κατά τη διάρκεια του σχολείου. Αλλά με 11 άλμπουμ, κορυφαίες πωλήσεις στο ενεργητικό της και μια αξέχαστη εμφάνιση στο Super Bowl, η Σακίρα διέψευσε τη δασκάλα της.

6. Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ούτε μια, ούτε δύο αλλά τρεις φορές ο Στίβεν Σπίλμπεργκ απορρίφθηκε από τη Σχολή Θεάτρου, Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας. Κατάφερε μάλιστα να πάρει μια προσωπική συνέντευξη από τη σχολή, αλλά τον απέρριψαν κατάμουτρα. Αυτό όμως δεν τον αποθάρρυνε. Το 1968 η ανεξάρτητη ταινία του «Amblin» έγινε αντιληπτή από τον Sid Sheinberg, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Universal Television εκείνη την εποχή, προσέφερε στον Στίβεν επταετές συμβόλαιο για να κάνει σκηνοθετικές δουλειές στην τηλεόραση. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έγινε ένας από τους πιο καταξιωμένους σκηνοθέτες του πλανήτη.

7. Μπιγιονσέ

Πριν γίνει μέλος των Destiny's Child και πολύ πριν ακολουθήσει σόλο καριέρα η Μπιγιονσέ ήταν μέλος ενός ερασιτεχνικού κοριτσίστικου συγκροτήματος με το όνομα Girls Tyme. Οι Girls Tyme, που αποτελούνταν από έξι μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Kelly Rowland, διαγωνίστηκαν στο Star Search τη δεκαετία του '90, αλλά τελικά έχασαν από ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Skeleton Crew - κερδίζοντας τρία αστέρια έναντι τεσσάρων των Skeleton.

8. Στίβεν Κινγκ

Αυτό και αν είναι πείσμα. Το πρώτο βιβλίο του Στίβεν Κινγκ απορρίφθηκε 30 φορές. Ο διάσημος συγγραφέας τρόμου και αγωνίας έχει γράψει πάνω από 64 βιβλία, έχει πουλήσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ αρκετά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες (π.χ. It, Misery, The Shining, The Green Mile, Cujo, Pet Sematary, κ.λπ.). Αλλά πριν η συγγραφική του καριέρα απογειωθεί πραγματικά, ο Στίβεν αντιμετώπισε σίγουρα μερικά εμπόδια.

Επειδή οι κριτικοί του έλεγαν ότι δεν ήξερε πώς να γράψει από τη γυναικεία οπτική γωνία, ο Στίβεν πέταξε στην πραγματικότητα το προσχέδιο του «Carrie» στα σκουπίδια - «Έτσι το πέταξα... άλλωστε, ποιος ήθελε να διαβάσει ένα βιβλίο για ένα φτωχό κορίτσι που είχε προβλήματα με την έμμηνο ρύση», έγραψε ο Κινγκ στα απομνημονεύματά του. Ευτυχώς, η σύζυγός του, Ταμπίθα (η οποία είναι επίσης συγγραφέας), είδε τις δυνατότητες του «Carrie» και το ξέθαψε από τα σκουπίδια. Του έδωσε συμβουλές για τη συγγραφή και τη διαμόρφωση γυναικείων χαρακτήρων, και εννέα μήνες αργότερα ολοκλήρωσε το πρώτο του προσχέδιο. Παρά το γεγονός ότι απορρίφθηκε από 30 εκδότες, πούλησε τα δικαιώματα του «Carrie» σε χαρτόδετο βιβλίο για 400.000 δολάρια στην «Signet Books».

9. Ζιζέλ Μπούντχεν

Η Ζιζέλ Μπούντχεν απορρίφθηκε σε πολλά κάστινγκ μοντέλων λόγω των χαρακτηριστικών του προσώπου της. Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret έχει περπατήσει σε πολλές πασαρέλες, αλλά όταν ήταν νεότερη και προσπαθούσε να ξεκινήσει την καριέρα της στο μόντελινγκ στη Βραζιλία, πολλοί πίστευαν ότι δεν είχε αυτό το κάτι χρειαζόταν για να τα καταφέρει στο χώρο του μόντελινγκ. Συχνά την απέρριπταν κατά τη διάρκεια των κάστινγκ επειδή θεωρούσαν ότι η μύτη της ήταν πολύ μεγάλη και τα μάτια της πολύ μικρά.

«Θυμάμαι ότι κάποιοι μου έλεγαν ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω εξώφυλλο σε περιοδικό», είπε η Ζιζέλ στο People. «Δεν ήταν εύκολο να είσαι 14 ετών και να ακούς τέτοιου είδους κριτική. Με έκανε να αισθάνομαι ανασφαλής». Ευτυχώς που δεν τους άκουσε, γιατί τώρα είναι ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα μοντέλα στον κόσμο.

10. Έλβις Πρίσλεϊ

Στον Έλβις Πρίσλεϊ είπαν ότι δεν θα τα κατάφερνε ποτέ ως τραγουδιστής. Πριν τον ονομάσουν «βασιλιά του ροκ εν ρολ», ο Πρίσλεϊ δυσκολεύτηκε να πείσει τους για το μουσικό του ταλέντο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, ενώ εργαζόταν στην εταιρεία Crown Electric ως οδηγός φορτηγού, ο Έλβις πέτυχε μια οντισιόν με τον τραγουδιστή και κιθαρίστα του ροκαμπίλι Έντι Μποντ όπου διεκδίκησε τη θέση του τραγουδιστή σε ένα συγκρότημα. Ο Έντι απέρριψε τον Έλβις, λέγοντας στον νεαρό επίδοξο τραγουδιστή: «Μείνε στην οδήγηση φορτηγών στο Μέμφις, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρεις ως τραγουδιστής». Όμως ο Elvis τελικά γέλασε τελευταίος, επειδή πλέον αναγνωρίζεται ως είδωλο και εξακολουθεί να κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες ως ο πιο δημοφιλής σόλο καλλιτέχνης όλων των εποχών.

11. Μέριλιν Μονρόε

Στη Μέριλιν Μονρόε είχαν πει πως το επάγγελμα που θα της ταίριαζε θα ήταν αυτό της γραμματέας.Η Μέριλιν ήταν ηθοποιός, μοντέλο και το απόλυτο σύμβολο του σεξ στο Χόλιγουντ. Η ίδια εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ανθεκτικούς ηθοποιούς όλων των εποχών. Έγινε ευρέως γνωστή για τους κωμικούς ρόλους της ξανθιάς σεξοβόμβας. Τελικά η Μέριλιν αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για πολλές γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Πριν γίνει διάσημη, δέχτηκε πολλά «όχι» στο χώρο της δουλειάς. Για την ακρίβεια, ο Frank H. Ferguson, πρώην βοηθός διευθυντή της 20th Century Fox, φέρεται να της είπε ότι δεν θα γινόταν ποτέ κάτι περισσότερο από γραμματέας.

Πηγή: protothema.gr