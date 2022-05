Συναυλία στο μετρό του Κιέβου έδωσαν οι U2

Σε μια επίδειξη αλληλεγγύης στον ουκρανικό λαό, ο frontman με τον κιθαρίστα του διάσημου συγκροτήματος ερμήνευσαν το “Stand By Me”, μαζί με έναν Ουκρανό στρατιώτη αλλά και κλασικά τραγούδια, όπως τα “Sunday Bloody Sunday”, “Desire” και “With or Without You”.

President @ZelenskyyUa invited us to perform in Kyiv as a show of solidarity with the Ukrainian people and so that’s what we’ve come to do. -- Bono and The Edge #StandWithUkraine