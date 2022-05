«Βόμβες» ΗΠΑ: Ο Πούτιν θέλει να μεταφέρει τον πόλεμο στην Υπερδνειστερία - Πού ποντάρει

«Εκτιμούμε ότι ο πρόεδρος Πούτιν προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της οποίας εξακολουθεί να σκοπεύει να επιτύχει στόχους πέρα από το Ντονμπάς» τόνισε, σύμφωνα με το AFP.

