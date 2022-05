Eurovision 2022: Ρώσοι χάκερς ενδέχεται να σαμποτάρουν την Ουκρανία, μπλοκάροντας την ψηφοφορία

«Σαμποτάζ» στην Ουκρανία ετοιμάζονται να κάνουν Ρώσοι χάκερς, προκειμένου να μην κερδίσει την πρωτιά στη φετινή Eurovision.

Σύμφωνα με τα στατιστικά και τα στοιχήματα μέχρι στιγμής, το μεγάλο φαβορί του μεγάλου μουσικού διαγωνισμού είναι η Ουκρανία, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί στη χώρα, με τις ρωσικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιθέσεις.

Τη χώρα εκπροσωπεί το συγκρότημα «Kalush Orchestra», με το τραγούδι «Stefania».

Ωστόσο, οι υποστηρικτές του Πούτιν φαίνεται πως δεν θα αφήσουν την Ουκρανία να βγει νικήτρια. Δημοσίευμα της DailyMail αναφέρει πως η ομάδα «Killnet», η οποία υποστηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο και δραστηριοποιείται στον κυβερνοχώρο, σκοπεύει να σαμποτάρει την ουκρανική προσπάθεια, μπλοκάροντας τη διαδικασία της ψηφοφορίας υπέρ της χώρας. Σε επίσημη ανάρτησή της στον ιστότοπο Telegram, η ομάδα Killnet αναφέρει: «Δεν μπορείς να ψηφίσεις διαδικτυακά. Ίσως να φταίει η επίθεσή μας στο DDOS».

Εκπρόσωπος της Eurovision αρνείται όμως ότι υπάρχει κίνδυνος να «εισβάλλει» κανείς στο σύστημα: «Κάθε χρόνο το σύστημα ψηφοφορίας του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision έχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων ασφαλείας για την προστασία της συμμετοχής του κοινού, από εξωτερικές επιρροές. Δεν έχει αλλάξει τίποτα φέτος».

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία δεν θα διαγωνιστεί στη φετινή Eurovision, καθώς αποκλείστηκε από τη διοργάνωση, μετά την εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο.

Σε περίπτωση που τελικά, οι «χάκερς του Πούτιν» δεν τα καταφέρουν και η Ουκρανία αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού, η διοργάνωση την επόμενη χρονιά, δεν θα λάβει χώρα εκεί.

